"Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar", escribió Sebastián Battaglia tras ser despedido como entrenador de Boca. Y aunque Juan Román Riquelme no emitió palabras al respecto, fue Jorge Bermúdez quien tomó la palabra del Consejo para responderle antes del clásico.

Mientras el Xeneize entraba en calor para jugar ante San Lorenzo por la séptima fecha de la Liga Profesional, el Patón habló con TyC Sports sobre la partida del entrenador, los responsables de la eliminación ante Corinthians de la Copa Libertadores, la búsqueda de un nuevo DT y mucho más. Como siempre, dejó mucha tela para cortar.

Bermúdez cruzó a Battaglia en nombre del Consejo tras el posteo del DT: "No nos escondemos"

En vivo antes del clásico, Bermúdez disparó: "Pareciera que todo lo negativo pasa por nosotros (el Consejo de Fútbol), pero cuando ganan los cuerpos técnicos el título los merecen ellos. Cuando ganan y pierden se tienen que hacer cargo los que se tienen que hacer cargo. Nosotros nos escondemos".

Además, el ex defensor central, continuó: "Hablan mucho de ética y la moral. Quisiera ver si tanta gente y tantos medios que hablan en contra del Consejo de Fútbol la tienen". Y siguió acelerando: "Pareciera que todas las decisiones que se toman en Boca son un irrespeto a los demás. Cada uno hace su labor. ¿Por qué no preguntan por qué no juega #Zeballos que venía de titular?".

Por último, el miembro del Consejo se refirió a la búsqueda de un nuevo director técnico: "El perfil de entrenador que buscamos es el mejor de los mejores para el mejor equipo del mundo. Ojalá lo podamos conseguir".