La derrota frente a Unión le dejó un problema a Sebastián Battaglia. El director técnico de Boca tenía preparada la planificación para las próximas semanas pero una serie de hechos imponderables le complicó el trabajo. Y ahora deberá meter varios cambios en la Liga Profesional.

Este martes, el Xeneize jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians en San Pablo y el DT pondrá lo mejor que tiene a disposición. El equipo titular jugará desde el arranque, por lo que la problemática pasa por el siguiente compromiso, en el torneo local.

El viernes 1 de julio a las 21:03, el conjunto azul y oro recibirá a Banfield en La Bombonera y Battaglia ya sabe que no podrá contar con Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, expulsados frente al Tatengue. El "Cali" vio la roja en el tiempo reglamentario y el "Kaiser" fue informado por los incidentes frente al plantel de Unión.

Pero, además, se sabe ya que Nicolás Figal no podrá estar a disposición por una distensión en la pierna derecha. El futbolista se hizo estudios este sábado y su lesión lo dejará afuera por un mes. A esa baja se le suma la situación de Gastón Ávila, quien no juega desde que su situación contractual entró en conflicto: no quiere renovar y así el club no lo dejará irse a préstamo. En síntesis, frente al "Talado" solo Marcos Rojo está disponible. ¿Quién será el otro central?