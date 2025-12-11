Desde Boca reconocieron el interés en un delantero del exterior: “Es un jugador interesante”

Boca ya trabaja en el armado del plantel para iniciar la temporada 2026 atento a futbolistas que la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme considera potables como refuerzos más allá de la continuidad o no de Claudio Úbeda como entrenador.

Un sector que consideran importante fortalecer es el ofensivo, por el bajo nivel de Milton Giménez en los últimos partidos, por el aporte cada vez menor de Edinson Cavani y porque sobrevuelan los rumores de una posible salida de Miguel Merentiel. Y un nombre que desde el club ya reconocieron estar siguiendo atentamente es Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional de Medellín.

Fue Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza de Riquelme dentro de la dirigencia, quien se encargó de reconocer el interés en el jugador de 23 años. “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, confirmó en diálogo con Radio La Red.

Ni el interés, ni el seguimiento son nuevos. En Colombia aseguran que Boca ya había hecho sondeos por Hinestroza el año pasado, pero que las negociaciones no llegaron a buen puerto. El jugador tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027, por lo que El Xeneize debería desembolsar alrededor de cinco millones de dólares para que accedan a desprenderse de él.

Delgado destacó a Hinestroza por habilidad y velocidad. (Getty).

El colombiano favorito de Riquelme

En materia de posibles refuerzos, hay otro futbolista colombiano por el que Juan Román Riquelme demostró tener debilidad y no es otro que el campeón de Copa Sudamericana 2024 con Racing, Roger Martínez. Según avanzó el portal italiano TMW, Boca volvería a la carga por un fichaje que ya intentó en reiteradas oportunidades.

El delantero de 31 años tiene contrato con Al Taawoun de Arabia Saudita hasta junio de 2026 y El Xeneize podría tener que desembolsar alrededor de 15 millones de euros si quiere contar con él desde inicios de año. Muy distinta sería la situación si espera hasta la finalización de ese vínculo para tentarlo con el pase en su poder.

Dybala, ¿sueño o realidad?

Otro viejo anhelo del Xeneize al que también se refirió Marcelo Delgado fue Paulo Dybala, delantero de Roma que también tiene contrato hasta mediados de 2026 y que ya ha sido tentado por Leandro Paredes para hacer posible su regreso al fútbol argentino.

“Es una mezcla de sueño, ilusión y realidad. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo si existe la posibilidad. Lo único que se es que en junio del próximo año se le vence el contrato, así que después será él quien evaluará y nosotros veremos qué es lo que sucede”, le dijo Chelo a La Red.

