Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

El Atlético de Madrid sufrió un duro revés. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el proyecto de la Ciudad Deportiva que el Colchoero preveía desarrollar en los alrededores del Estadio Metropolitano, una moción que buscaba ampliar considerablemente las instalaciones propias del club (hasta entonces le alquila el predio de entrenamientos al Rayo de Majadahonda) y a su vez incrementar notablemente su capacidad económica, en función de, principalmente, confeccionar un plantel profesional cada vez más competitivo.

Para eso, el plan aún tiene como objetivo sostener a Julián Alvarez y rodearlo, a medida que lleguen los mercados de pases, de los mejores futbolistas posibles, todo en pos de realmente pelear tanto LaLiga como puntalmente la UEFA Champions League, la deuda deportiva histórica de la institución de la capital española (jugó la Final en 3 ocasiones).

Conforme a Cadena Ser, el TSJM detectó importantes irregularidades en la tramitación administrativa del complejo en el que ya se habían iniciado las obras. La Sala estimó un recurso contra el acuerdo plenario de octubre de 2024 que había aprobado el ‘Plan Especial Parque Olímpico Sector Oeste’ en San Blas-Canillejas.

Al respecto, los magistrados fueron contundentes al resaltar que la Administración vulneró varios principios esenciales del procedimiento. Es por eso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apunta que la modificación establecida debió tramitarse como una modificación del Plan General y no mediante un Plan Especial, como finalmente se hizo.

En ese sentido, el aspecto que más complica al Atlético de Madrid es la falta de justificación adecuada del interés público para el desarrollo del proyecto. Además, el TSJM subraya que la actuación no se sometió a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, una omisión grave que invalida el proceso.

El tribunal concluye que la actuación carece de la “motivación suficiente” y que las deficiencias en los informes que debían sustentar su aprobación impiden sostener la validez del acuerdo. De esta manera, el proyecto, que pretende desarrollarse sobre una superficie de unos 265.000 metros cuadrados, de momento queda totalmente paralizado.

Publicidad

Publicidad

La ambición del Atlético de Madrid por crecer y formar un equipo en torno a Julián Alvarez

ver también El pedido especial de Diego Simeone a Julián Alvarez tras la victoria vs. PSV por Champions League

ver también Presidente del Atlético de Madrid le apunta a Julián Alvarez: ”No está en la línea que tiene que estar”

En medio de estas complicaciones, el Atlético de Madrid ve como al mismo tiempo se le dificulta para mantener a su principal figura Julián Alvarez. Es por eso que desde Cataluña insisten en marcar que el Barcelona sigue al acecho de la Araña, en donde creen que podrá instalarse definitivamente como uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial.

En síntesis