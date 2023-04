La Comisión Directiva de Boca Juniors se encuentra buscando entrenador luego de la salida de Hugo Ibarra. Aunque en un momento sonaron Tata Martino, Diego Martínez, Diego Alonso y Facundo Sava, hay un tapado que comenzó a sonar en las últimas horas y parece estar cerca de llegar a la institución. Se trata de Jorge Almirón.

Desde que comenzó la gestión actual del conjunto de La Ribera interesó la posibilidad de contar con el ex DT de Lanús y Elche, quien se encuentra en el país sin club. En este sentido, ante la posible llegada del entrenador al Xeneize, muchos simpatizantes comenzaron a preguntarse de qué equipo es hincha.

+¿De qué equipo es hincha Jorge Almirón, el posible DT de Boca?

Jorge Almirón es hincha de Independiente, club que dirigió en la temporada 2014 y 2015. En 35 partidos en el conjunto de Avellaneda ganó 14, empató 11 y perdió 10.

"No me da miedo decirlo, soy hincha de este club", dijo el entrenador en conferencia de prensa cuando agarró el Rojo en 2014. Y, en la misma, agregó: "Es un honor llegar a este club. Sé que voy a ser cuestionado. Vengo a trabajar, me va a costar más ganarme la confianza".

+¿Ganó algún titulo con Independiente?

Jorge Almirón no logró ganar ningún titulo con Independiente. En su carrera sólo fue campeón con Lanús: Primera División, Supercopa Argentina (final vs. River) y Copa Bicentenario (final vs. San Lorenzo).