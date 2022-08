Boca atraviesa un momento delicado puertas adentro. Tras la eliminación temprana de la Copa Libertadores, la Comisión Directiva comenzó a meter mano en el primer equipo y, aunque toda La Bombonera haya coreado su nombre, Agustín Rossi no renovó su contrato. Por ello el Xeneize ya contrató a Chiquito Romero, pero el Kun sorprendió opinando al respecto.

Cuando Sergio Agüero prende la cámara no tiene pelos en la lengua. Sincero y sin vueltas, el ex Barcelona y Manchester City siempre dice lo que piensa. Y en este caso, después de leer a varios en el chat, se metió en el tema del momento en el Xeneize. ¿Qué dijo el ex Selección Argentina?

El Kun Agüero opinó sobre Agustín Rossi y revolucionó el Mundo Boca

Primero, el ex Barcelona elogió al 1 de Boca: “Rossi creo que le está salvando las papas mal a Boca. A mí las veces que lo vi me gustó. Yo tengo que patear un penal y está Rossi en frente que viene de atajar varios penales y... la pienso dónde tirar. Empieza un poquito ese ‘¿a dónde la tiro?’”. Y siguió...

Sin pelos en la lengua, el Kun se metió en la discusión de la continuidad del arquero en el equipo de La Ribera. En los comentarios un usuario le comentó que quedaría libre y el punta sentenció: "Yo lo dejaría dos añitos más, no se qué piensan ustedes".