En Boca buscan la continuidad de un jugador que no tiene lugar en los planes de Battaglia

Boca es líder de la Liga Profesional, está consiguiendo los resultados y maneja una gran tranquilidad respecto al mercado de pases. Si bien los integrantes del Consejo de Fútbol saben que es necesario incorporar para ir detrás del gran sueño que es la CONMEBOL Libertadores, también buscan resolver diferentes cuestiones contractuales.

La continuidad de Eduardo Salvio es una prioridad para Juan Román Riquelme, como así también para Sebastián Battaglia. Si bien los directivos, después de enviarle la oferta al ex Atlético de Madrid, comenzaron a negociar la renovación de Jorman Campuzano, en las últimas horas se dio a conocer el nombre del tercer futbolista al que buscan extenderle el vínculo.

A pesar de que no tiene continuidad con Battaglia, los directivos quieren extenderle el contrato a Agustín Almendra. La idea es que adquiera rodaje en otra institución, ya que según la información que brindó el periodista partidario Sebastián Infanzón, "la idea es darlo a préstamo y que pueda regresar en algún momento sin correr riesgo de quedar en libertad", además de que "Boca no cederá a préstamo a ningún jugador que no tenga, como mínimo, tres años de contrato por delante".

En el caso de que el mediocampista de 22 años acepte la propuesta del Xeneize, ya que su vínculo caducará el 30 de junio del próximo año, podría marcharse a Racing, que solamente se bajó de la negociación porque Riquelme y compañía habían rechazado la posibilidad de que saliera cedido, ya que solamente buscaban una venta. Ahora, todo puede cambiar. Dependerá de Almendra.