Más allá de que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol están sumando diferentes figuras para el plantel de Boca, liderado por Sebastián Battaglia, también se produjeron algunas salidas importantes, como fue el caso de Lisandro López.

La negociación por Darío Benedetto tuvo en vilo a más de un fanático del Xeneize y estuvo relacionada con el adiós del zaguero central hacia Xolos de Tijuana. Pero más allá de que haya un denominador común, en este caso Christian Bragarnik, también apareció una fuerte crítica para los directivos del club de La Ribera por cómo se manejaron en la transferencia.

Si bien López tenía minutos en Boca, para Battaglia no era una pieza indiscutida y quedaba relegado ante la presencia de Izquierdoz y Rojo. Por eso mismo, en más de una ocasión sostuvo que "me mata sentarme en el banco y ver a mis compañeros dejando todo". Y con el arribo de Nicolás Figal, claramente no iba a tener lugar en el equipo. Y fue Gustavo Goñi, el representante del defensor, quien apuntó contra Riquelme y compañía.

"Yo no estuve en la negociación entre los clubes. Siempre dejé en claro que mientras las cosas sean óptimas para Lisandro íbamos a estar de acuerdo. Necesitaba un cambio de aire, la etapa en Boca fue muy buena, pero hoy el entrenador elegía otros centrales", expresó el empresario en diálogo con el programa radial ¿Cómo te Va?, aseverando que la negociación sería aceptada, pero que también quería tener poder de decisión. ¿Habrá respuesta?