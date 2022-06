Mientras algunos equipos argentinos tenían acción por Copa Argentina, Sebastián Battaglia se fue al estudio de ESPN F10 para hablar de su presente y el de su Boca. El DT, que nunca había ido al piso de un canal desde que se hizo cargo del primer equipo, habló de todos los temas.

Uno de los momentos más viralizados por los hinchas fue protagonizado por el entrenador y Martín Arévalo. El periodista estaba elaborando una pregunta relacionada con el momento más complicado que vivió hace unos meses y Seba lo interrumpió con un comentario.

"Vos sabías que los jugadores te bancaban. Ellos también necesitaban escucharte a vos, y vos ingresaste al gimnasio a charlar con todos y les dijiste 'de acá no me voy'", rememoraba el corresponsal, despertando la reacción del director técnico: "¿Estabas ahí vos?", por la precisión de su relato. "No, pero nos vamos enterando", devolvió el periodista.

Después de ese momento que terminó con algunas risas, Battaglia le contestó a Arévalo: "Es que es así. Después del partido con Godoy Cruz me fui muy preocupado por lo que había visto adentro de la cancha, que no era lo que pretendía para un equipo donde yo esté al frente, y se los dije. Después les dije la verdad, lo que sentía, que estaba a muerte con el grupo y pensaba que podíamos sacar adelante todo porque creía en lo que estabamos haciendo".