A diferencia de lo que sucede normalmente, el reemplazante de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors no trajo mucho suspenso. Desde hace tiempo se venía especulando con la posibilidad de que Sebastián Battaglia fuera su sucesor y así terminó siendo. Pasaron horas entre la salida de un DT y la presentación del otro.

A pesar de eso, la llegada de Battaglia pudo haber incluído alguna sorpresa. Un exfutbolista que salió campeón de la Copa Intercontinental con el Xeneize reveló que fue contactado desde el Consejo de Fútbol para sumarse a su cuerpo técnico.

Se trata de Diego Cagna, que se lo contó a Alejandro Fantino en ESPN Show. "A mí me llamó Raúl (Cascini) cuando agarró Battaglia en Boca, para que sea el ayudante de Seba. Pero dije que no", reveló el Flaco, que en ese entonces dirigía a Jorge Wilstermann de Bolivia.

De todas formas, el exmediocampista aseguró que ahora "no tendría problema para trabajar en el club". Además, el ex-DT de Tigre fue claro sobre Battaglia: "Con Seba no tengo ningún problema, es un fenómeno. Desde que agarró, mejoró a Boca. Con Miguel el equipo era más de esperar y con Battaglia es más protagonista, que es lo que uno quiere de Boca".

Por último, Cagna habló de los juveniles que más le gustan del Xeneize: "Me parece que Vázquez es cosa seria. A veces se desesperan por traer un refuerzo y no se dan cuenta que lo tienen ahí en el club. Es muy difícil poner a un chico, pero a veces lo podés intentar. Después me gusta Medina, es parecido a mí, me gusta como juega".