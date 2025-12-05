Fue socio de Cristiano Ronaldo en Real Madrid, le ganó una Libertadores a Boca y reveló la pregunta recurrente que le hace su hijo sobre Messi: “Queda en la memoria”

Con dieciséis temporadas de su carrera dedicadas al Real Madrid, Marcelo fue parte de la élite del fútbol mundial durante casi dos décadas. Dos veces mundialista con la Selección de Brasil (2014 y 2018), le quedó la espina de no haber podido levantar ese trofeo y en su regreso al fútbol de su país sí se sacó las ganas de conquistar la Copa Libertadores, con Fluminense en 2023 y ganándole la final a Boca.

Por su gran capacidad para pasar al ataque, fue también uno de los socios predilectos de Cristiano Ronaldo en el equipo Merengue, donde llegó a conquistar en cinco ocasiones la Champions League. Pero en el recuerdo de aquellos años dorados, también destacó la figura de Lionel Messi como el rival que más trabajo le dio en toda su carrera.

Tal es así que en una entrevista concedida recientemente al Diario Marca, el brasileño que tomó la decisión de retirarse a inicios de este año reveló que hay una pregunta recurrente que su hijo menor le hace sobre el astro argentino, para muchos el mejor futbolista de la historia.

“Fue muy difícil de defender. Hasta ahora lo estoy buscando. Es que es buenísimo. Yo siempre hablo con mis hijos, con el más pequeño un poco más. Con el tema de las redes sociales, mira muchos videos. Conoce a muchos jugadores que son leyendas del fútbol. Mira los videos de Cristiano, de Messi”, contó.

Messi y Marcelo, un duelo fundado en el respeto. (Getty).

Y reveló: “De vez en cuando me pregunta ‘¿Oye, era muy difícil?’, y le digo ‘mirá los vídeos, a ver si era difícil’. Yo tuve la suerte de jugar en esta época maravillosa, de Messi, de Cristiano, de jugadores así. Pude jugar contra él, es una cosa que se queda en la memoria, algo muy bonito”.

Clásicos inolvidables

El recuerdo de Messi le disparó a Marcelo también las imágenes de los años dorados del clásico entre Real Madrid y Barcelona, con José Mourinho y Josep Guardiola como entrenadores. “Eran maravillosos. Sigo hablando de eso con Iker (Casillas), con (Gerard) Piqué, con (Carles) Puyol”, dijo.

Y recordó: “Nos matábamos en el campo, pero es algo que hemos vivido y algo bonito. Las peleas, los problemas que hemos tenido son cosas del fútbol, pero con mucho respeto, siempre intentando defender al Real Madrid y ellos al Barça. Cosas que pasan en el fútbol, pero yo creo que fue una época que va a quedar en la historia”.

Data clave

Marcelo ganó la Copa Libertadores con Fluminense en 2023 , venciendo a Boca Juniors.

ganó la con en , venciendo a Boca Juniors. Marcelo identificó a Lionel Messi como el rival más difícil de su carrera.

identificó a como el rival más difícil de su carrera. El exjugador del Real Madrid ganó cinco Champions League con el equipo Merengue.

