Es una fija para Lionel Scaloni en la Selección Argentina y podría emigrar a Arabia Saudita por una fortuna

De cara al próximo mercado de pases del fútbol europeo, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, estará atento a los movimientos de sus jugadores, ya que un cambio de clubes podría cambiar en su consideración de cara a la convocatoria para el Mundial 2026.

En este contexto, Leonardo Balerdi, capitán de Olympique de Marsella, tiene la chance de cambiar de equipo, debido a que desde Arabia Saudita lo siguen de cerca y podrían realizar una importante oferta formal con el objetivo de comprar un importante porcentaje de su pase.

Según lo informado por el periodista Matteo Moretto, Al-Qadsiah de Arabia Saudita, equipo en el que juega Mateo Retegui, está interesado en el defensor central argentino de 26 años, por lo que en la apertura del mercado de pases se reunirían con los dirigentes del Marsella para iniciar negociaciones.

Cabe destacar que Balerdi es una pieza muy importante para el entrenador Roberto De Zerbi, por lo que no serán fáciles las negociaciones. Además, el elenco francés se encuentra disputando la UEFA Champions League y no querrá desprenderse de uno de sus referentes.

Leo Balerdi podría pasar a Arabia Saudita.

Si bien no tiene cláusula de rescisión, según lo informado por el medio especializado Transfermarkt, el pase de Balerdi tiene un valor de 20 millones de dólares. Es por eso que si Al-Qadsiah lo quiere, deberá iniciar las negociaciones con una oferta cercana a esa cifra.

Por otro lado, este movimiento podría cambiar la consideración de Balerdi en el plantel de Scaloni. Esto se debe a que el entrenador argentino quiere que sus jugadores tengan continuidad y se mantenga compitiendo en el alto nivel. Así las cosas, esta transferencia podría sacarlo del Mundial.

Los números de Leonardo Balerdi en Olympique de Marsella

Desde su llegada al elenco francés a mediados de 2021, el defensor central de 26 años lleva disputados un total de 177 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó tres asistencias. Además, recibió 44 tarjetas amarillas y fue expulsado en 6 oportunidades en 13619 minutos en cancha.

