La ingeniosa respuesta de Roberto Martínez, DT de Portugal, sobre la comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi

Tras el sorteo de los grupos del Mundial 2026, el entrenador español se sumergió de una particular manera en el eterno debate entre los dos astros.

Por Bruno Carbajo

Roberto Martínez y Cristiando Ronaldo, los líderes de la Selección de Portugal.
© GettyRoberto Martínez y Cristiando Ronaldo, los líderes de la Selección de Portugal.

Con el reciente sorteo de los grupos para el Mundial 2026, la cita se siente cada vez más cerca, trayendo consigo un nuevo récord. Y es que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo tienen la posibilidad de alcanzar la cifra de seis Copas del Mundo disputadas, un récord que añadiría un nuevo capítulo a su legendaria rivalidad. El morbo crece ante la chance de que Argentina y Portugal, si los resultados se dan, puedan cruzarse en los cuartos de final del torneo.

En este contexto, la pregunta eterna sobre quién es el mejor entre ambos astros volvió a surgir, y fue Roberto Martínez, el entrenador de Cristiano y de la selección portuguesa, quien se sumó al debate. Sin embargo, el técnico español demostró una ingeniosa forma de eludir la polémica y la comparación directa.

Al ser consultado sobre quién es superior, si el argentino o el portugués, durante una entrevista con DSports, Martínez no dudó en responder con una sonrisa y una frase que evadió la confrontación. “Eso no es una pregunta“, haciendo alusión de forma ingeniosa a que la consulta no formaba parte del foco principal de la conversación.

No obstante, en un diálogo posterior ESPN, el DT español sí se refirió al tema, pero desde una mirada más analítica. Lejos de compararlos, Martínez se llenó la boca de elogios hacia ambos ante la posibilidad de que disputen el sexto Mundial de sus carreras, destacando el valor de su longevidad. “El futbol es justo con ellos. Yo puedo hablar del compromiso de Cristiano con el deporte y es un ejemplo su longevidad“, sostuvo.

Luego, profundizó su análisis enalteciendo las trayectorias. “Una carrera se tiene que trabajar mucho, y ver a dos futbolistas que pueden llegar a los 6 Mundiales se trata de dos ejemplos que lo merecen por la dedicación y resiliencia que se necesita para tener dos carreras tan largas en el altísimo nivel“, cerró Martínez, evitando como pocos la trampa de la comparación para posicionarse en un bando de los elogios y disfrute para ambos por igual.

Datos clave

  • Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían alcanzar el récord de seis Mundiales.
  • Argentina y Portugal podrían cruzarse en los cuartos de final de 2026.
  • Roberto Martínez evitó elegir al mejor y elogió la longevidad de ambos.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

