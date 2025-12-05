Es tendencia:
Un ídolo de Boca destrozó a Marcos Rojo en la previa de la semifinal ante Racing: “Actitudes no afines al escudo”

El exarquero se refirió al ahora defensor de Racing como ejemplo de liderazgo opuesto al que ejerció Leandro Paredes desde su llegada al Xeneize.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor encontró sitio en La Academia tras su salida del Xeneize.
© Getty ImagesEl defensor encontró sitio en La Academia tras su salida del Xeneize.

Boca y Racing se enfrentarán este domingo 7 de diciembre, desde las 19.00 en La Bombonera, para decidir qué equipo será el primer finalista del Torneo Clausura 2025. El duelo no solo será especial por tratarse de dos de los mejores equipos del fútbol argentino, sino también porque marcará la vuelta al templo Xeneize de dos exjugadores del club que tras salir de manera conflictiva encontraron sitio en La Academia: Marcos Rojo y Agustín Almendra.

De los dos, el defensor y exjugador de la Selección Argentina llegó a ser un auténtico referente dentro del vestuario, aunque una discusión con Miguel Ángel Russo en la previa del Mundial de Clubes terminó por marginarlo. En ese sentido, adelantar cómo será el recibimiento de los hinchas en La Bombonera es más difícil que suponerlo con Almendra, para quien el clima muy posiblemente será de hostilidad a causa de algunas declaraciones que no cayeron nada bien tras su salida.

Quien sí fue muy crítico del paso por Boca de Marcos Rojo, quien será convocado por Gustavo Costas pero no se perfila como titular para la visita de Racing a La Bombonera, fue Carlos Fernando Navarro Montoya, quien llegó a alcanzar el status de ídolo del club en los años anteriores al primer ciclo dorado de Carlos Bianchi, coronándose campeón de la Supercopa de 1989 y la Recopa de 1990.

Según el exarquero, una clave del buen presente de Boca es haber cambiado los líderes en el plantel y fue allí cuando apuntó a Marcos Rojo como opuesto al liderazgo que ha ejercido Leandro Paredes desde su arribo procedente del fútbol italiano.

“Antes, el gran referente para mí de Boca era Marcos Rojo. Un jugador que yo admiro, que pensé que se iba a consolidar como gran líder de Boca y no lo fue. Marcos tenía algunas actitudes que no son afines a la grandeza y al escudo de Boca”, dijo Navarro Montoya en Picado TV.

Y explicó: “Un líder de Boca no puede estar fumando dentro del campo. Un líder de Boca no puede estar llegando tarde reiteradamente a los entrenamientos. Entonces, yo creo que se optó por otra línea de liderazgo”.

El enojo de Leandro Paredes con Fernando Echenique en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: “Sos una vergüenza”

Almendra calentó la previa

Agustín Almendra, que más de una vez tuvo declaraciones picantes contra Boca tras su salida del club, subió en la previa de las semifinales una foto junto a Marcos Rojo que el defensor compartió en su propia cuenta de Instagram. “Compañero”, escribió el mediocampista que eligió el momento perfecto para volver a hacerse ver por los Xeneizes.

Data clave

  • Boca y Racing jugarán el domingo 7 de diciembre a las 19:00 en La Bombonera por la final del Clausura 2025.
  • Los exjugadores de Boca Marcos Rojo y Agustín Almendra volverán a La Bombonera como parte del equipo de Racing.
  • El ídolo de Boca Carlos Fernando Navarro Montoya criticó a Marcos Rojo por su liderazgo en el club Xeneize.
Juan Ignacio Portiglia

    ggrova
    german garcía grova

    Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

    jpasman
    toti pasman

    Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

