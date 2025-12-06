Mohamed Salah arremetió contra su entrenador y puso en duda su continuidad en Liverpool: “Alguien no me quiere”

Es una realidad que el presente de Liverpool está lejos de ser el mejor. Inmerso en una crisis futbolística, 8° en la Premier League y con una actualidad cada vez más preocupante, las apenas 2 victorias en las últimas 10 fechas hacen ruido. En ese sentido, ahora fue Mohamed Salah el que abrió una nueva polémica ya que arremetió contra Arne Slot y las altas cúpulas de la institución.

De más está decir que el delantero egipcio es la máxima figura del conjunto británico y se lo ganó por mérito propio a lo largo de los años, siendo el futbolista más destacado. Sin embargo, Mo acumula 3 suplencias consecutivas y el clima dentro del vestuario empezó a ser adverso. Lejos de apaciguar las aguas, el africano decidió hacerlo público y apuntó contra todos en el club.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TV 2 Sport, el nacido en Nagrig no titubeó al referirse a la situación que atraviesa. “Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo“, manifestó en primera instancia. “Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“, expresó pocos segundos más tarde.

Mohamed Salah, delantero egipcio de Liverpool, siendo suplente. (Getty Images)

Inmediatamente después, Mohamed insistió: “No lo puedo aceptar. No sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy en esta situación“. No conforme con eso, deslizó una frase controversial que generó ruido. “No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No necesito luchar por mi puesto todos los días porque me lo he ganado“, sentenció.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el egipcio amplió su discurso al respecto. Lo que antes dijo indirectamente, ahora se encargó de hacerlo de manera directa y se refirió a Slot. “Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos esa relación“, sostuvo el buen extremo zurdo que brilla en Inglaterra desde hace varias temporadas.

Además, tras el duelo del martes ante Inter de Milán por la UEFA Champions League y del fin de semana con Brighton por la Premier League, Salah se irá a la Copa Africana de Naciones y abandonará a Liverpool durante unas semanas. Ante esa situación inminente, Mohamed soltó: “Voy a despedirme de la afición e ir a la Copa Africana. No sé qué pasará mientras esté allí“.

