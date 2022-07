Sebastián Battaglia dejó su cargo como entrenador de Boca después de la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians y Hugo Benjamín Ibarra se hizo cargo del primer equipo hasta fin de año. Por ello, tras caer en el clásico vs. San Lorenzo, el DT confía en el envión anímico que puede darle su gente en La Bombonera y realizó un pedido especial.

En una conferencia tranquila y sin muchos títulos, el Negro analizó lo que viene, aseguró que Marcos Rojo será siendo el capitán de su equipo a la espera de una resolución de la historia de Carlos Izquierdoz y le hizo un pedido a la gente.

Ibarra y un pedido especial para los hinchas que van a La Bombonera ante Talleres

A pesar de que algunos periodistas aseguraron que La Bombonera será una caldera, Hugo Ibarra declaró con soltura y deslizó un pedido: "El escenario va a ser el mejor, como siempre. El hincha de Boca siempre ha alentado, no veo por qué en este momento no lo haga". Pero no terminó allí...

Siguiendo la misma línea, el ex lateral derecho del Xeneize agregó: "Siempre hay que agradecerle al hincha de Boca, el equipo los necesita, sobre todo en esta última semana, por la eliminación en la Copa que sabemos que duele. Igual, yo no veo un escenario diferente al que dije".