La agónica victoria ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores ya empieza a quedar en el espejo retrovisor para Boca y tanto Jorge Almirón como el plantel xeneize ya se enfocan en el partido que se viene el próximo fin de semana que también será una parada dura ante Rosario Central en condición de visitante, donde el equipo de Miguel Ángel Russo se encuentra invicto en lo que va del torneo.

Con la necesidad de una rotación por la gran acumulación de partidos, además de la extensa lista de lesionados que tiene Boca en su plantel y en paralelo con la obligación de sumar puntos de manera urgente en el campeonato, Almirón plasmó un XI inicial la práctica de este jueves con nombres que llamaron la atención.

Dentro de los titulares que estuvieron en el triunfo copero del pasado martes solo se encuentra Sergio Romero, ya que la defensa, el mediocampo y la delantera varía en su totalidad, e incluso el entrenador también optó por una nueva formación.

En concreto, Almirón sorprendió con una inédita zaga central integrada por Facundo Roncaglia y ¡Esteban Rolón! Sí, el volante que aún no vio minutos en toda la temporada 2023 partió como titular en el ensayo de este jueves. No juega desde el 27 de octubre de 2022 por Copa Argentina en lo que fue la derrota contra Patronato por penales y para darle rotación al plantel con la escasez de defensores disponibles, el ex Huracán podría regresar a las canchas en una posición más retrasada que la propia.

Además, en los laterales Almirón dispuso de Marcelo Weigandt y Agustín Sandez, mientras que en el mediocampo fueron inicialista en el ensayo Cristian Medina, Diego González, Equi Fernández y Martín Payero en un esquema rombo con el Pulpo de 5, Payero de enganche y los dos juveniles de internos. Por último, en la delantera se probó con un doble 9 conformado por Miguel Merentiel y Luis Vázquez. Sin dudas, un equipo que sorprendió en todo sentido. ¿Será este el XI del próximo domingo para Boca?