Así sería La Bombonera en el año 2100 según la inteligencia artificial

La ampliación de La Bombonera sigue siendo un objetivo a cumplir para Juan Román Riquelme en su gestión como presidente. De cara a 2026, se esperan novedades sobre las obras a realizar en el estadio de Boca Juniors con el fin de aumentar la capacidad y que más hinchas puedan disfrutar de los partidos.

A la espera del tan deseado anuncio para los socios y simpatizantes del equipo de la Ribera, la inteligencia artificial se encargó de simular cómo sería el Alberto J. Armando dentro de 75 años, es decir, en 2100. Gemini se encargó de entregar imágenes de un recinto completamente renovado, con todas las mejoras e innovaciones tecnológicas que se esperan para esa época.

La IA creo una Bombonera con capacidad para alrededor de 110.000 espectadores y con una estructura cerrada, eliminando la famosa zona de palcos y plateas preferenciales de la calle Dr. del Valle Iberlucea. Además, detalló que se implementarán asientos inteligentes, utilizando “butacas poliméricas autorreparables, ajustables y de alto confort”.

Gemini implementó un techo translúcido, retráctil inteligente y una cubierta con “Células Fotovoltaicas de última generación” convirtiendo a La Bombonera en una plante de energía solar. Además, el exterior estará cubierto por paneles LED y cinéticos de colores azul y amarillo.

En cuanto al campo de juego, será una combinación de césped natural y sintético con un “sistema subteráneo de calefacción y refrigeración” que servirá para mantener una calidad óptima durante todo el año.

Así sería La Bombonera en el año 2100

Las principales mejoras de La Bombonera, según la IA

Capacidad: Aforo de 110.000 espectadores con una estructura de Bowl completamente cerrado .

Aforo de con una estructura de . Gradas Inteligentes: Asientos poliméricos ajustables y autorreparables con función de Asientos Flexibles .

Asientos poliméricos ajustables y autorreparables con función de . Campo de Juego: Césped Híbrido Termorregulado con sistemas subterráneos de climatización.

con sistemas subterráneos de climatización. Hologramas: Uso de proyección holográfica 3D sobre el campo.

Uso de sobre el campo. Cubierta: Techo Retráctil Inteligente y translúcido.

y translúcido. Sostenibilidad: Conversión en una Planta de Energía Solar Autosuficiente mediante células fotovoltaicas en el techo.

Conversión en una mediante células fotovoltaicas en el techo. Conectividad: Red Ultradensa (12G/15G) garantizada para todos los asistentes.

garantizada para todos los asistentes. Experiencia: Integración de Realidad Aumentada (RA) para estadísticas y repeticiones.

Integración de para estadísticas y repeticiones. Fachada: Fachada Dinámica (Cinética) con paneles LED azul y amarillo que cambian de diseño.

con paneles LED azul y amarillo que cambian de diseño. Acceso: Rampas Automáticas y sistemas de Seguridad Biómetrica para entrada rápida y sin contacto.

