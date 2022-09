Se termina la espera. Llega el día. Cada hora es clave en el armado de los equipos de Boca y River. El Superclásico ya comienza a jugarse y, mientras Marcelo Gallardo aguarda por la evolución de Pablo Solari, un ex futbolista del Xeneize que compartió plantel con el punta en Colo-Colo se animó a bromear sobre su lesión. ¿Él lo puso en duda?

En diálogo con el sitio partidario de Colo-Colo, Dale Albo, Pablo Mouche palpitó el partido que se disputará el domingo en La Bombonera y habló de todo. Su gran relación con Solari, a quien enfrentó con la camiseta de Barracas la fecha pasada, su fanatismo por el club de La Ribera y mucho más.

La broma de Pablo Mouche sobre la lesión de Solari que podría dejarlo sin Superclásico

"Solari llegó, compartí tres o cuatro meses, pegamos muy buena onda desde el comienzo. Pasó navidad y año nuevo con mi familia porque estaba solo. Me gustó mucho ayudarlo porque es un pibe que le gusta escuchar. Para mí fue un gusto ayudarlo, fue un gusto darle una mano para que no se sienta solo y estuviera acompañado. Pegamos muy buena química desde el principio", contó Mouche sobre su gran relación con la figura de River. Pero también picanteó el Súper...

Hablando de la lesión de Solari, el de Barracas bromeó: "Se lo dije, imagínate la fuerza que tengo que se sintió un poco el aductor y capaz que no juega, ja. Imaginate la fuerza que tuve de energía... En una fuimos a chocar y lo jodí un poquito porque el viejito de 35 años lo movió y le dije 'viste que no estoy tan viejo, no estoy tan mal, estoy fuerte todavía', ja. Soy un lateral más acá, un lateral izquierdo con proyección".

Para cerrar, el zurdo no ocultó de qué color es su corazón y palpitó el Superclásico: "Yo soy bostero a morir y estoy esperando el partido del domingo, seguramente lo vea en casa con un asadito. Tranquilo con amigos y familia mirándolo desde casa con un rico asado. Me ha tocado disfrutarlo muchísimo dentro de la cancha, he ganado más que perdido y eso me deja contento. Esperemos que ahí en la Bombonera nos sigamos haciendo fuertes".