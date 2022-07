La condición que le puso Riquelme a la llegada de Cavani a Boca: "No es una opción"

El rumor de la llegada de Edinson Cavani a Boca fue fuerte en 2021 pero se apagó en los últimos meses. Sin embargo, a lo largo de los últimos días algo se reactivó. ¿Es posible que se pueda cerrar la llegada del goleador uruguayo al Xeneize? Juan Román Riquelme tuvo una conversación clave con él hace muy poco.

El periodista Sebastián Infanzón contó los detalles de la charla y sorprendió a todos los hinchas. "Después de un tiempo, Román volvió a hablar directamente con Cavani, por teléfono. Preguntó si se queda en Europa. Cavani no tiene cerrado con ningún club y la semana que viene volverán a hablar", mencionó.

Del mismo modo, el cronista aclaró un detalle importante: "Al nueve le interesó saber si Boca le permitiría ir al predio de Uruguay una vez al mes". Se viene el Mundial de Qatar 2022 y la idea del delantero es poder llegar de la mejor manera. Al igual que Luis Suárez o Diego Godín, un regreso a Sudamérica para prepararse es una buena opción.

Sin embargo, Riquelme puso una condición para el arribo de Edinson. Así lo contó el periodista: "Para Boca no es una opción que Cavani no juegue la Libertadores 2023. No aceptan que sea hasta fin de año. La decisión es 100% del jugador". ¿Aceptará Cavani quedarse a jugar la Copa?