Con Cavani, juveniles y ausencias, los convocados de Boca para recibir a Tigre

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Tigre. El equipo de Claudio Úbeda quiere terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona A, para asegurarse la localía en todos los partidos de playoffs hasta la final. El entrenador ya definió los convocados con algunas sorpresas.

La principal novedad es la presencia de Edinson Cavani, que vuelve a estar citado pese a haberse entrenado de manera diferenciada durante toda la semana. El gran ausente es Milton Giménez, que tiene cuatro tarjetas amarillas y será preservado para los mata mata. Además, el suspendido Lautaro Di Lollo tampoco será de la partida.

Otra de las novedades tiene que ver con la presencia de los juveniles Mateo Mendía y Valentino Simoni. Ambos son de los puntos más destacados de la Reserva de Mariano Herrón y forman parte de la lista de concentrados.

Los convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios. Delanteros: Lucas Janson, Edinson Cavani, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Valentino Simoni, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La probable formación de Boca para enfrentar a Tigre

A la espera de la confirmación de Úbeda, Boca Juniors podría formar el domingo con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

El partido se jugará este domingo 15 de noviembre a partir de las 20.15 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Darío Herrera y la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium.

