Boca hoy: el elogio de Riquelme a Palermo, la reflexión de Cavani sobre su retiro y más

Después de vencer por 2-0 a Tigre en la última fecha del Torneo Clausura 2025, Boca ya está mentalizado en los octavos de final. Con este triunfo frente al Matador, el Xeneize se aseguró que disputaría todos los duelos de eliminación directa en condición de local, por lo que jugaría siempre en La Bombonera, menos la final en cancha neutral.

Tras la victoria en cuestión, las principales novedades están vinculadas a los elogios de Juan Román Riquelme a Martín Palermo en una entrevista emitida a última hora del domingo y a la particular reflexión de Edinson Cavani sobre su retiro como futbolista profesional con la camiseta de Boca. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El fuerte elogio de Riquelme a Palermo

La voz de Juan Román Riquelme llevaba semanas encapsulada. El hermetismo se mantenía desde octubre, cuando charló por última vez con El Canal de Boca. No obstante, mientras La Bombonera festejaba el triunfo del Xeneize ante Tigre por el Torneo Clausura, el ídolo decidió romper el silencio. Y para ello, eligió un camino particular: le otorgó una entrevista al podcast internacional “Enfocados”.

El encuentro, conducido por los exfutbolistas peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, fue grabado en el vestuario de La Bombonera y se centró en el territorio que el Diez domina a la perfección: su historia como futbolista. Bajo ese contexto, reveló los tres mejores delanteros con los que jugó y se rindió ante la enorme figura de Martín Palermo.

La reflexión de Cavani sobre su retiro del fútbol

Por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca venció 2-0 a Tigre y ratificó su clasificación a los octavos de final como líder absoluto de la zona A. Los autores de los goles fueron Ayrton Costa y Edinson Cavani, que volvió a marcar después de dos meses que estuvo lesionado. En ese contexto, hizo una particular reflexión sobre su retiro del fútbol y dejó frases más que interesantes.

Tras perderse muchos encuentros en el último tiempo a raíz de padecer una “inflamación de la bursa del psoas derecho“, ingresó los últimos 15 minutos para sumar rodaje y se hizo cargo del penal que cambió por gol, tras la generosa cesión de Leandro Paredes. Lo cierto es que Cavani hizo una referencia hacia su cada vez más cercano retiro como futbolista profesional con la camiseta de Boca.

