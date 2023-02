Por la segunda fecha de la Liga Profesional 2023, Boca, que ganó en la primera fecha, recibe a Central Córdoba, que busca sus primeros puntos en el torneo, desde las 19.15 en La Bombonera, que no podrá estar al 100% de su capacidad, debido a una clausura de un sector del estadio, por la que los dirigentes expresaron su malestar por la decisión.

Con Miguel Merentiel entre los convocados, quien ocupará un lugar en el banco de los suplentes, Hugo Ibarra volvió a parar el mismo equipo por segundo entrenamiento consecutivo, con una variante respecto al que le ganó a Atlético Tucumán, ya que vuelve Frank Fabra, quien estuvo afectado a la Selección Colombia.

En la previa del partido, en su cuenta de Twitter, el tarotista @magiandtarot, dio su predicción sobre el partido: "Boca vs Central Córdoba los arcanos mayores favorecen al Xeneize. La luna se hace presente en la visita. Gana Boca", dijo en su contundente posteo.

Este, no fue el único tarotista que se expresó en las redes sociales, ya que también CAN Tarot dio su predicción: "Partido tibio el cual a Boca no le saldrán las cosas muy bien. Pero tiene el plus de la suerte. Ganará Boca vs Central Córdoba. Partido el cual veremos por momentos destellos de buen juego y actitud positiva".