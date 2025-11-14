Boca hoy: Ander Herrera titular, las chances de Superclásico en octavos de final y más

Boca empieza a ultimar detalles para recibir a Tigre por la última fecha del Torneo Clausura. Después de enfrentar al Matador, el Xeneize comenzará a jugar los mata mata y el objetivo es sumar de a tres este fin de semana para poder jugarlos en La Bombonera.

La titularidad de Ander Herrera, la nueva chance para Nicolás Figal por el lesionado Di Lollo y la combinación de resultados que se necesitan para que haya un nuevo Superclásico en octavos de final son las principales novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Con Ander Herrera de arranque, la posible formación de Boca

En el entrenamiento se comenzó a trabajar con lo que sería el equipo titular, que tendrá dos variantes con respecto a los once que salieron de arranque ante el Millonario el último fin de semana.

Ander Herrera y Nicolás Figal jugaron con los titulares en la práctica y tomarían los lugares de Milton Giménez y Lautaro Di Lollo, respectivamente. Así, Boca saldría a la cancha ante el Matador con una modificación en la línea defensiva y otra que cambiará el esquema.

Qué resultados tienen que darse para que Boca y River se enfrenten en octavos

Este fin de semana se vivirá una vibrante definición de la fase regular del Torneo Clausura 2025. Por la Fecha 16, los 30 equipos del fútbol argentino afrontarán el último partido de esta instancia y quedará armado el cuadro de Playoffs para la pelea del título de este segundo semestre.

Aunque el Superclásico del último domingo aún está fresco, existe una posibilidad concreta de que Boca Juniors y River Plate se vuelvan a ver las caras pronto, nada menos que en un partido de eliminación directa. De cara a la última fecha, está latente la chance de que los gigantes del fútbol argentino jueguen entre sí en octavos de final. Qué tiene que pasar.

