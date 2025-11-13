Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Con Ander Herrera de arranque, la posible formación de Boca para enfrentar a Tigre en el Torneo Clausura 2025

El Xeneize se juega el primer puesto de la Zona A y el español suma fichas para volver a estar desde el arranque.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Ander Herrera se perfila para titular.
© GettyAnder Herrera se perfila para titular.

Por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors cerrará este domingo la fase regular del certamen al recibir a Tigre en La Bombonera. Motivados tras la victoria en el Superclásico, los dirigidos por Claudio Úbeda intentarán culminar esta etapa en la primera posición de cara a los Playoffs.

En el entrenamiento de este jueves se comenzó a trabajar con lo que sería el equipo titular, que tendrá dos variantes con respecto a los once que salieron de arranque ante el Millonario el último fin de semana.

Ander Herrera y Nicolás Figal jugaron con los titulares en la práctica de esta tarde y tomarían los locales de Milton Giménez y Lautaro Di Lollo, respectivamente. Así, Boca saldría a la cancha ante el Matador con una modificación en la línea defensiva y otra que cambiará el esquema.

De esta manera, los de Úbeda saldrían con: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Carlos Palcios; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

NOTICIA EN REDACCIÓN

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los jugadores de Boca y River actuales con mayor presencias en el Superclásico
Fútbol Argentino

Los jugadores de Boca y River actuales con mayor presencias en el Superclásico

Qué fue de los 11 de Boca a dos años de la final de la Libertadores 2023
Boca Juniors

Qué fue de los 11 de Boca a dos años de la final de la Libertadores 2023

Boca hoy: Russo recupera a Figal y Costa, detalles de la nueva Bombonera, el posteo de Cavani y más
Boca Juniors

Boca hoy: Russo recupera a Figal y Costa, detalles de la nueva Bombonera, el posteo de Cavani y más

Mientras Lando Norris gana 20 millones, este es el salario de Franco Colapinto tras su renovación
FÓRMULA 1

Mientras Lando Norris gana 20 millones, este es el salario de Franco Colapinto tras su renovación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo