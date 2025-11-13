Con Ander Herrera de arranque, la posible formación de Boca para enfrentar a Tigre en el Torneo Clausura 2025

Por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors cerrará este domingo la fase regular del certamen al recibir a Tigre en La Bombonera. Motivados tras la victoria en el Superclásico, los dirigidos por Claudio Úbeda intentarán culminar esta etapa en la primera posición de cara a los Playoffs.

En el entrenamiento de este jueves se comenzó a trabajar con lo que sería el equipo titular, que tendrá dos variantes con respecto a los once que salieron de arranque ante el Millonario el último fin de semana.

Ander Herrera y Nicolás Figal jugaron con los titulares en la práctica de esta tarde y tomarían los locales de Milton Giménez y Lautaro Di Lollo, respectivamente. Así, Boca saldría a la cancha ante el Matador con una modificación en la línea defensiva y otra que cambiará el esquema.

De esta manera, los de Úbeda saldrían con: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Carlos Palcios; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

NOTICIA EN REDACCIÓN