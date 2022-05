Desde el retiro de Juan Román Riquelme, los hinchas de Boca pusieron todas las fichas en Leandro Paredes. El pibe que heredó la 10 del Torero no llegó a demostrar toda su calidad con la camiseta del Xeneize porque emigró muy joven, pero desde sus primeros días en Europa los hinchas le demostraron todo su amor. Ahora, brillando en el PSG, se tomó unos segundos para hablar de su futuro regreso.

El mediocampista, clave en la columna vertebral de la Albiceleste de Lionel Scaloni, está atravesando un gran momento en el PSG, a pesar de que el club parisino se quedó fuera de la Champions. Igualmente, al ser consultado por su regreso a Boca en TyC Sports, no dejó de lado su fanatismo por el club de La Ribera.

La frase de Paredes que ilusiona a todos los hinchas de Boca: “Va a pasar…”

"¿Tenés pensado volver a Boca?", preguntó Matías Pelliccioni en el Libero vs. Paredes, del otro lado, no dudó: "Me encantaría, desde el momento en el que me fui de Boca lo digo: me encantaría. Hoy tengo dos años de contrato con el club (PSG). Más adelante... Lo que tenga que pasar va a pasar, hay que vivir la vida con tranquilidad".

Además, el ex Boca que también la rompió en la Roma habló de la supuesta "limpieza de argentinos" que prepara el París Saint-Germain: "Ya estamos acostumbrados a eso... Yo sigo acá, estoy muy bien y tengo dos años más de contrato. El entrenador me quiere, el club me quiere. ¿A dónde me voy a ir?".

Por último, en el adelanto que TyC Sports lanzó en redes sociales, el volante analizó la Copa América que la Selección logró en el Maracaná: "Fue mejor que un sueño. Uno siempre sueña con todo eso, pero fue mejor". Y cerró: "Estuvimos 45 días encerrados sin ver a la familia. Se sufría mucho, hubo gente que fue papá y no podía ver a sus hijos. Ganar en Brasil, contra Brasil. En el Maracaná. Para nosotros fue mágico".