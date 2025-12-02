Boca hoy: Ander Herrera es duda vs. Racing, el padre de Paredes habló de Dybala y más

Después de haber pasado el lunes libre, Boca retomó los entrenamientos sabiendo que su próximo rival será Racing. El equipo de la Ribera volverá a La Bombonera con el objetivo de imponerse en el clásico para llegar a la final del Torneo Clausura 2025.

La situación física de Ander Herrera, la palabra del padre de Leandro Paredes sobre Paulo Dybala y los detalles a resolver de cara al clásico es lo más relevante para el equipo de la Ribera este martes 2 de diciembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La nueva revelación del padre de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala

Tras la de Boca en el Superclásico, fue el padre de Paredes quien adelantó que Dybala sería jugador de Boca en 2026. Sin embargo, esa posibilidad se enfrió con el correr de los días al conocer la postura del jugador y los paños fríos que puso el capitán de Boca.

Fue propio padre de Paredes quien volvió a la carga con declaraciones sobre el surgido de Instituto para ilusionar a todos los hinchas xeneizes: “¿Paulo Dybala en Boca? Todo a su tiempo, je”, soltó Daniel el diálogo este lunes con Radio La Red.

Ander Herrera, en duda para enfrentar a Racing

En la victoria de Boca por 1 a 0 ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura hubo una situación que llamó la atención, ya que Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, no le dio minutos a Ander Herrera, el volante español que venía ingresando en cada segundo tiempo.

De esta manera, cortó una racha de ocho encuentros consecutivos sumando minutos, en lo que también fue la marca más extensa desde su llegada al club a principios de este año. El motivo de esta ausencia ante el Bicho de La Paternal fue por una molestia en el isquiotibial izquierdo.

