La victoria con Sarmiento en Junín lo dejó a Boca al borde del título de la Liga Profesional, pero la lesión de Marcos Rojo impidió que el festejo sea total para el Xeneize, ya que la misma es de una enorme gravedad y el club de la Ribera perderá a su capitán por un largo tiempo. Ahora, el club tuvo un sábado movido en la previa del duelo ante Newell's.

El video de Boca para Rojo horas después de confirmarse su lesión

El pasado miércoles, Boca Juniors visitó Junín para medirse a Sarmiento en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize se llevó tres puntos muy valiosos de su visita al interior de Buenos Aires y se ilusiona con seguir peleando el título.

Sin embargo, no todo es color de rosa para los de Hugo Ibarra. Es que Marcos Rojo, su capitán, sufrió una rotura de ligamentos que lo tendrá alejado de las canchas durante varios meses. Es la segunda vez que el zaguero sufre esta lesión y la conmoción en el plantel fue enorme.

Luego de confirmarse la peor noticia, el dos veces mundialista visitó Boca Predio para estar un rato junto a compañeros en la previa del choque del domingo ante Newell's.

Tras la victoria de Racing, Gago se animó y habló de la pelea por el torneo con Boca

Racing visitó a Colón en Santa Fe y le ganó por 2-0, con goles de Johan Carbonero y Enzo Copetti. Así, La Academia quedó como único escolta de Boca en la Liga Profesional 2022, con solo un punto de diferencia (el Xeneize tiene un partido menos). ¿Es posible el título para los de Avellaneda?

Fernando Gago habló en conferencia de prensa tras el encuentro y dejó en claro que su equipo peleará hasta el final por este campeonato. "Tenemos posibilidades matemáticas y partidos por delante que son importantes. Estamos muy confiados y con las ganas y el deseo de seguir jugando bien", aseguró el entrenador.

"Pintita" fue claro y reconoció que Racing tiene que esperar a que Boca ceda puntos, algo que desea que ocurra. "La presión siempre está. En este caso, tenemos que ganar como lo hicimos y esperar que en este caso Boca pierda puntos. Pero nosotros tenemos que pensar en poder recuperar a los jugadores de cara al próximo partido y en poder sumar de a tres de nuevo", indicó.

"Riquelme busca convencerlo": un futbolista importante de Boca analiza irse a fin de año

Se termina la temporada 2022 y, más allá de los títulos que hay en disputa para el equipo, en Boca también importa la planificación del 2023. Se viene un año cargado de nuevos desafíos para el plantel y el Consejo de Fútbol quiere que el grupo siga teniendo a jugadores importantes. Por eso Juan Román Riquelme sigue de cerca la situación de una de las figuras.

Se trata de un jugador a quien el propio Román definió como una "debilidad" hace un tiempo. Y que, por cuestiones personales, está meditando la posibilidad de dejar el club de la Ribera. Como quiere que siga, trascendió que el vicepresidente está intentando convencerlo.

Así lo reveló TyC Sports: "A Carlos Zambrano se le termina el contrato en diciembre de este 2022 y, hasta el momento, no parece tener intenciones de renovarlo". "El peruano cumplió su sueño de jugar tres años en el Xeneize, dar varias vueltas olímpicas y podría regresar a su país por cuestiones familiares", agregó el medio.

La revelación de Forlán sobre los asados de Riquelme: "En Villarreal..."

Justo antes del partido ante Atlético Tucumán, que fue un punto de quiebre positivo para Boca, Juan Román Riquelme organizó un asado con todo el plantel. Y lo que fue una situación inédita se volvió una costumbre en el predio de Ezeiza. Ahora es natural que se coma carne a las brasas todas las semanas, tanto para los jugadores como para los dirigentes del Consejo de Fútbol.

El propio Román bromeó con respecto al tema tras la victoria sobre River en el Superclásico. Ese domingo contó que venía comiendo asado todos los días desde el jueves y pensaba seguir. "¿Colesterol? No me interesa jaja, mientras ganemos el clásico no me interesa, como asado todos los días", señaló.

Ahora el que habló de los asados de Riquelme fue Diego Forlán. El histórico delantero uruguayo compartió equipo con Román en el Villarreal de España durante tres temporadas: 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. En aquel entonces también había comidas con el plantel y por eso Diego reveló un detalle importante.

Dos cambios en el medio y una sorpresa en la defensa: Ibarra definió los once de Boca para la visita a Newell's

Este domingo a las 15:30, por la penúltima fecha de la Liga Profesional 2022, Boca visitará a Newell's Old Boys en Rosario. Para el Xeneize es una parada complicada ante un rival que siempre se hace fuerte como local y por eso Hugo Ibarra puso a lo mejor que tiene a disposición en cuanto al equipo titular.

El director técnico armó un ensayo de fútbol este sábado por la mañana en el predio de Ezeiza y metió dos modificaciones en el mediocampo, con respecto a la formación que jugó ante Sarmiento de Junín. Además, hubo una sorpresa en la línea defensiva.

A pesar de que terminó golpeado y estuvo en duda, Carlos Zambrano formó parte de la actividad y jugará desde el inicio en Rosario. Además, Facundo Roncaglia reemplazará a Marcos Rojo. En el medio, los que ingresan son Guillermo "Pol" Fernández y Juan Ramírez en lugar de Óscar Romero y Martín Payero, respectivamente.

"Lo van a esperar": un titular de Boca estuvo con vómitos y es duda para el domingo

Este domingo, desde las 15:30, Boca visitará a Newell's por la penúltima jornada de la Liga Profesional 2022. El Xeneize es el único líder del certamen y buscará un triunfo que le permita dar un paso gigante hacia el título, en el arranque de la semana definitiva.

Hugo Ibarra armó una práctica de fútbol este sábado en la que definió al equipo titular para el compromiso en Rosario. Los elegidos fueron Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramirez; Darío Benedetto y Luca Langoni.

Sin embargo, el periodista Martín Arévalo reveló que hay una de las figuras que todavía no confirmó su presencia. "Alan Varela era titular pero estuvo con vomitos. Lo van a esperar hasta mañana. Si llega, jugará. De lo contrario, Boca cambiará el volante central", aseguró.

Más partidos a la agenda de Boca: fechas confirmadas de semi y final de Copa Argentina

Mientras se prepara para enfrentar a Newell's por la Liga Profesional, a Boca se le siguen sumando partidos a su agenda. Luego de que se postergara el encuentro ante Patronato por la Copa Argentina (por la reprogramación del duelo ante Gimnasia por la LPF), la Copa Argentina definió una nueva fecha.

Tal como se anticipaba, dicho compromiso se llevará a cabo el miércoles 26 de octubre a las 21:30. Esto será tres días después de que el club de la Ribera defina el campeonato local en La Bombonera ante Independiente. Aún no se confirmó la sede para la semi. Banfield-Talleres será el mismo día pero a las 18.

La cosa no termina ahí ya que, en caso de vencer al recientemente descendido equipo de Paraná, jugará la final el domingo 30 de octubre. Aún no se confirmó dónde ni a qué hora será, pero sí que será pocos días después de la semifinal. Como si fuera poco, una semana después jugará el Trofeo de Campeones.

El contundente mensaje de Boca en la previa de la definición de la Liga

Ganar, ganar y ganar. El objetivo de Boca es claro. Como supo decir alguna vez el Toto Lorenzo, "si quieren chiches, vayan a la juguetería". Por ello, Hugo Ibarra intentará armar un equipo efectivo y firme de cara a los tres partidos que pueden darle el campeonato. Mientras tanto, la cuenta oficial se encargó de postear un mensaje contundente.

En el Xeneize se viven horas revolucionadas. Con la noticia fresca de la lesión de Marcos Rojo y algunas dudas en el 11 para medirse ante La Lepra en el Marcelo Bielsa, el club de La Ribera ya sueña con la definición y por ello su cuenta oficial de Twitter marcó el camino con una simple frase.

A través de la red social del pajarito y mostrando la importancia de un grupo unido, Boca subió una imagen aérea de la práctica de este sábado y escribió: "Todos juntos". A simple vista son sólo dos palabras, pero detrás está la filosofía de Riquelme y compañía.

Riquelme lo quiere como DT para Boca pero está cerca de renovar en su club: "Comenzarán las negociaciones"

Desde que se fue Sebastián Battaglia, en Boca se preguntan quién será el director técnico en la temporada 2023. Para el cierre de este 2022, el Consejo de Fútbol decidió darle ese lugar a Hugo Ibarra, quien trabaja acompañado por Leandro Gracián y Roberto Pompei. Una de las posibilidades es que el "Negro" siga en el cargo y tenga su oportunidad, pero los dirigentes también manejan otros nombres.

Hace un tiempo se supo quiénes son los entrenadores que le gustan a Juan Román Riquelme para el Xeneize. Ya sonaron nombres como Ricardo Gareca, Sebastián Beccacece, Martín Palermo, Diego Martínez, Guillermo Barros Schelotto y hasta Ricardo Zielinski. Pero todavía no hay definiciones.

Mientras tanto, ya se sabe que una de las opciones podría descartarse muy pronto. Es que el periodista César Merlo reveló en su cuenta de Twitter: "Tigre avanza para renovarle el contrato al entrenador Diego Martínez, cuyo vínculo vence a fin de año".