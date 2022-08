Agustín Rossi volvió a hacerlo. Luego de que Pablo Echavarría cobró, a instancias del VAR, penal para Rosario Central por la mano de Luis Advíncula, el arquero de 26 años le ganó la pulseada a Gaspar Servio, otro experto en la materia. Atención al registro que destrabó el 1 del Xeneize.

Más allá de agigantar la impresionante estadística en tiempo regular desde que volvió a Boca, el ex Defensa y Justicia desbloqueó un liderazgo excepcional. No es menor dar cuenta de que detuvo 6 de los 9 remates vía penal que le ejecutaron en tiempo regular -y más considerando que Adam Bareiro lo hizo directamente desviado-. Pero eso no es todo.

Con el incorporado esta noche, se convirtió en el arquero con más penales atajados (18) en las últimas 6 temporadas en todo el mundo, según Sofascore. Sí, ningún portero acumuló más que él.

¿Cuántos acumula en total en Boca? 16 atajados sobre 54 recibidos. En tandas detuvo 9 y el resto se completa en tiempo regular. Vale la pena dar cuenta de que 6 ejecuciones fueron directamente desviadas. Es decir, atajó un 30% del total. Una locura.

La llegada de Sergio Romero habría denotado su salida en el próximo mercado de pases. De todos modos, las magníficas actuaciones y la ovación de la gente durante esta jornada podrían lograr una revisión de la decisión prematura. En definitiva, solo Luis Rodríguez y Mateo Retegui pudieron vencerlo durante los 90' desde que volvió a Boca.