Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

El hincha de River apuntó como francotirador con un canto que no se escuchaba desde el descenso

El Millonario volvió a perder como local y la gente explotó contra los jugadores. Las 4 derrotas consecutivas no se daban desde la fatídica temporada del descenso y el Muñeco se juega todo de acá a fin de año.

Por Toti Pasman

Gallardo, preocupado. River no encuentra el rumbo.
© GettyGallardo, preocupado. River no encuentra el rumbo.

El hincha de River apuntó como francotirador contra los jugadores. El canto que retumbó en el Monumental y no se escuchaba desde el descenso. En esa temporada también se habían dado las últimas 4 derrotas consecutivas del Millonario: Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento.

Para el hincha de River perder de local, en la Casa Blanca, ante 90 mil personas, contra Riestra primero y contra Sarmiento después, es indigno. Yo entiendo que la fecha FIFA los perjudicó, pero igual tenías a Salas, a Colidio, a Borja, a Driussi…

Bien el Muñeco en hacer autocrítica en conferencia, zafó de los insultos, que fueron todos los jugadores. Y también zafó la dirigencia.

River se juega todo de acá a fin de año, donde puede ganar dos campeonatos. Pero también puede perder los dos y quedarse sin nada. Incluso sin la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y, por qué no, de los playoffs de la Copa de la Liga si no le gana a Talleres en Córdoba.

El Muñeco se hizo cargo, pero los cambios no le salieron. Partió al equipo, sumó muchos delanteros, pero el equipo quedó partido y casi termina perdiendo 2 a 0. Otro paso atrás de un River que no levanta en el Monumental.

Publicidad
No se vio en la transmisión: Gallardo y una insólita reacción al gol de Sarmiento en la caída de River

ver también

No se vio en la transmisión: Gallardo y una insólita reacción al gol de Sarmiento en la caída de River

Momento crítico de River tras la derrota ante Sarmiento: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

ver también

Momento crítico de River tras la derrota ante Sarmiento: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

Lee también
No se vio en la transmisión: Gallardo y una insólita reacción al gol de Sarmiento
River Plate

No se vio en la transmisión: Gallardo y una insólita reacción al gol de Sarmiento

Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Blooper de Armani y gol de Iván Morales para que Sarmiento sorprenda a River
River Plate

Blooper de Armani y gol de Iván Morales para que Sarmiento sorprenda a River

Con Messi en duda y algunos debuts, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Puerto Rico
Selección Argentina

Con Messi en duda y algunos debuts, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Puerto Rico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo