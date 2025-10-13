El hincha de River apuntó como francotirador con un canto que no se escuchaba desde el descenso

El hincha de River apuntó como francotirador contra los jugadores. El canto que retumbó en el Monumental y no se escuchaba desde el descenso. En esa temporada también se habían dado las últimas 4 derrotas consecutivas del Millonario: Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento.

Para el hincha de River perder de local, en la Casa Blanca, ante 90 mil personas, contra Riestra primero y contra Sarmiento después, es indigno. Yo entiendo que la fecha FIFA los perjudicó, pero igual tenías a Salas, a Colidio, a Borja, a Driussi…

Bien el Muñeco en hacer autocrítica en conferencia, zafó de los insultos, que fueron todos los jugadores. Y también zafó la dirigencia.

River se juega todo de acá a fin de año, donde puede ganar dos campeonatos. Pero también puede perder los dos y quedarse sin nada. Incluso sin la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y, por qué no, de los playoffs de la Copa de la Liga si no le gana a Talleres en Córdoba.

El Muñeco se hizo cargo, pero los cambios no le salieron. Partió al equipo, sumó muchos delanteros, pero el equipo quedó partido y casi termina perdiendo 2 a 0. Otro paso atrás de un River que no levanta en el Monumental.

