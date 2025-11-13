Cómo se definen los descensos de la tabla general y la tabla de promedios

El fútbol argentino comienza a definir lo que ocurrirá en la próxima temporada, ya que Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan pelean por no descender hacia la Primera Nacional, y en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 protagonizan una definición sin igual, donde el morbo de todos los fanáticos está latente.

A diferencia de lo que ocurre con la pelea por los Playoffs, donde en caso de una igualdad en puntos los clasificados se definirán por mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los certámenes, como así también la ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025. En caso de que la igualdad persista, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.

En lo que respecta a la disputa por no perder la categoría, el escenario sufre una modificación radical a la hora de igualdad en puntos, ya sea por el último puesto de los promedios o de la tabla anual. Y aunque sea llamativo, el Artículo 24.3 elimina todos los criterios deportivos anteriores. En ese caso, se debe jugar obligatoriamente un partido de desempate.

San Martín de San Juan y Godoy Cruz enfrentándose por el Torneo Clausura. (Foto: Prensa San Martín de San Juan)

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.

Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:

Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.

Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Cómo está la tabla anual de la Liga Profesional

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos Juniors 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Deportivo Riestra 51 31 31:18 13 13 12 6 6 Racing 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Tigre 49 31 32:23 9 13 10 8 9 Barracas Central 48 31 38:34 4 12 12 7 10 Lanús 47 31 30:23 7 12 11 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 44 31 36:25 11 11 11 9 13 Estudiantes de La Plata 42 31 34:35 -1 11 9 11 14 Central Córdoba 41 31 37:32 5 10 11 10 15 Independiente Rivadavia 40 31 32:34 -2 9 13 9 16 Vélez 39 31 26:34 -8 11 6 14 17 Unión 38 31 31:30 1 9 11 11 18 Defensa y Justicia 38 31 32:39 -7 10 8 13 19 Belgrano 36 31 26:34 -8 7 15 9 20 Platense 35 31 25:33 -8 8 11 12 21 Gimnasia y Esgrima de La Plata 35 31 20:34 -14 10 5 16 22 Atlético Tucumán 34 31 33:40 -7 10 4 17 23 Banfield 34 31 28:39 -11 9 7 15 24 Sarmiento 34 31 23:35 -12 7 13 11 25 Talleres 33 31 20:27 -7 7 12 12 26 Newell’s 33 31 25:37 -12 8 9 14 27 Instituto 33 31 25:37 -12 8 9 14 28 Aldosivi 30 31 27:44 -17 8 6 17 29 San Martín de San Juan 28 31 16:30 -14 6 10 15 30 Godoy Cruz 28 31 18:36 -18 4 16 11

Cómo está la tabla de promedios de la Liga Profesional

# Equipos Prom Pts PJ 23 24 25 1 River 1.832 207 113 85 70 52 2 Boca 1.664 188 113 62 67 59 3 Racing 1.593 180 113 60 70 50 4 Rosario Central 1.575 178 113 65 47 66 5 Talleres 1.522 172 113 67 72 33 6 Estudiantes de La Plata 1.478 167 113 62 63 42 7 Argentinos Juniors 1.451 164 113 54 56 54 8 Vélez 1.451 164 113 49 76 39 9 Lanús 1.442 163 113 57 59 47 10 San Lorenzo 1.407 159 113 64 45 50 11 Huracán 1.407 159 113 51 62 46 12 Independiente 1.398 158 113 51 63 44 13 Deportivo Riestra 1.375 99 72 0 48 51 14 Godoy Cruz 1.372 155 113 63 64 28 15 Defensa y Justicia 1.363 154 113 58 58 38 16 Barracas Central 1.292 146 113 49 49 48 17 Platense 1.292 146 113 54 57 35 18 Unión 1.274 144 113 46 60 38 19 Belgrano 1.257 142 113 57 49 36 20 Atlético Tucumán 1.221 138 113 54 50 34 21 Instituto 1.221 138 113 52 53 33 22 Tigre 1.195 135 113 47 39 49 23 Newell’s 1.195 135 113 53 49 33 24 Independiente Rivadavia 1.194 86 72 0 46 40 25 Central Córdoba 1.159 131 113 48 42 41 26 Gimnasia y Esgrima de La Plata 1.133 128 113 45 48 35 27 Banfield 1.133 128 113 53 41 34 28 Sarmiento 1.018 115 113 46 35 34 29 Aldosivi 0.968 30 31 0 0 30 30 San Martín de San Juan 0.903 28 31 0 0 28

DATOS CLAVES

Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan luchan por no descender a la Primera Nacional.

luchan por a la Primera Nacional. El Artículo 24.3 elimina criterios deportivos y obliga a un partido de desempate por la permanencia.

elimina criterios deportivos y obliga a un por la permanencia. San Martín de San Juan desciende por promedios y Godoy Cruz por la tabla anual actualmente.

