Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Cómo se definen los descensos de la tabla general y la tabla de promedios

La fecha 16 del Torneo Clausura definirá a los dos equipos descendidos de la Liga Profesional a la Primera Nacional.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz pelean por no descender a la Primera Nacional.
© Prensa Aldosivi / Prensa San Martín de San Juan / Prensa Godoy CruzAldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz pelean por no descender a la Primera Nacional.

El fútbol argentino comienza a definir lo que ocurrirá en la próxima temporada, ya que Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan pelean por no descender hacia la Primera Nacional, y en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 protagonizan una definición sin igual, donde el morbo de todos los fanáticos está latente.

A diferencia de lo que ocurre con la pelea por los Playoffs, donde en caso de una igualdad en puntos los clasificados se definirán por mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los certámenes, como así también la ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025. En caso de que la igualdad persista, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.

En lo que respecta a la disputa por no perder la categoría, el escenario sufre una modificación radical a la hora de igualdad en puntos, ya sea por el último puesto de los promedios o de la tabla anual. Y aunque sea llamativo, el Artículo 24.3 elimina todos los criterios deportivos anteriores. En ese caso, se debe jugar obligatoriamente un partido de desempate.

San Martín de San Juan y Godoy Cruz enfrentándose por el Torneo Clausura. (Foto: Prensa San Martín de San Juan)

San Martín de San Juan y Godoy Cruz enfrentándose por el Torneo Clausura. (Foto: Prensa San Martín de San Juan)

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.

Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:

Publicidad
Se definió la sede para la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025: día y horario

ver también

Se definió la sede para la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025: día y horario

Con Boca, Independiente y Lamine Yamal como protagonistas, la FIFA anunció los nominados a los premios Puskás y Marta

ver también

Con Boca, Independiente y Lamine Yamal como protagonistas, la FIFA anunció los nominados a los premios Puskás y Marta

  • Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.
  • Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Cómo está la tabla anual de la Liga Profesional

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central663140:152518121
2Boca593150:23271786
3Argentinos Juniors543140:21191597
4River523141:241714107
5Deportivo Riestra513131:181313126
6Racing503141:291215511
7San Lorenzo503126:20613117
8Tigre493132:23913108
9Barracas Central483138:34412127
10Lanús473130:23712118
11Huracán463128:26212109
12Independiente443136:251111119
13Estudiantes de La Plata423134:35-111911
14Central Córdoba413137:325101110
15Independiente Rivadavia403132:34-29139
16Vélez393126:34-811614
17Unión383131:30191111
18Defensa y Justicia383132:39-710813
19Belgrano363126:34-87159
20Platense353125:33-881112
21Gimnasia y Esgrima de La Plata353120:34-1410516
22Atlético Tucumán343133:40-710417
23Banfield343128:39-119715
24Sarmiento343123:35-1271311
25Talleres333120:27-771212
26Newell’s333125:37-128914
27Instituto333125:37-128914
28Aldosivi303127:44-178617
29San Martín de San Juan283116:30-1461015
30Godoy Cruz283118:36-1841611

Cómo está la tabla de promedios de la Liga Profesional

#EquiposPromPtsPJ232425
1River1.832207113857052
2Boca1.664188113626759
3Racing1.593180113607050
4Rosario Central1.575178113654766
5Talleres1.522172113677233
6Estudiantes de La Plata1.478167113626342
7Argentinos Juniors1.451164113545654
8Vélez1.451164113497639
9Lanús1.442163113575947
10San Lorenzo1.407159113644550
11Huracán1.407159113516246
12Independiente1.398158113516344
13Deportivo Riestra1.375997204851
14Godoy Cruz1.372155113636428
15Defensa y Justicia1.363154113585838
16Barracas Central1.292146113494948
17Platense1.292146113545735
18Unión1.274144113466038
19Belgrano1.257142113574936
20Atlético Tucumán1.221138113545034
21Instituto1.221138113525333
22Tigre1.195135113473949
23Newell’s1.195135113534933
24Independiente Rivadavia1.194867204640
25Central Córdoba1.159131113484241
26Gimnasia y Esgrima de La Plata1.133128113454835
27Banfield1.133128113534134
28Sarmiento1.018115113463534
29Aldosivi0.96830310030
30San Martín de San Juan0.90328310028

DATOS CLAVES

  • Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan luchan por no descender a la Primera Nacional.
  • El Artículo 24.3 elimina criterios deportivos y obliga a un partido de desempate por la permanencia.
  • San Martín de San Juan desciende por promedios y Godoy Cruz por la tabla anual actualmente.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El criterio de desempate para clasificar a octavos y definir el descenso en el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

El criterio de desempate para clasificar a octavos y definir el descenso en el Torneo Clausura

Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura

Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras la victoria de Gimnasia y el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz
Fútbol Argentino

Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras la victoria de Gimnasia y el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz

Santiago Lencina extendió su contrato con River y ahora tiene una cláusula de rescisión de 100 millones
River Plate

Santiago Lencina extendió su contrato con River y ahora tiene una cláusula de rescisión de 100 millones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo