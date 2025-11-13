Cómo se definen los descensos de la tabla general y la tabla de promedios

El fútbol argentino comienza a definir lo que ocurrirá en la próxima temporada, ya que Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan pelean por no descender hacia la Primera Nacional, y en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 protagonizan una definición sin igual, donde el morbo de todos los fanáticos está latente.
A diferencia de lo que ocurre con la pelea por los Playoffs, donde en caso de una igualdad en puntos los clasificados se definirán por mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, resultado en los partidos disputados entre los equipos involucrados durante las fases regulares de los certámenes, como así también la ubicación en la Tabla General de Fair Play 2025. En caso de que la igualdad persista, el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo.
En lo que respecta a la disputa por no perder la categoría, el escenario sufre una modificación radical a la hora de igualdad en puntos, ya sea por el último puesto de los promedios o de la tabla anual. Y aunque sea llamativo, el Artículo 24.3 elimina todos los criterios deportivos anteriores. En ese caso, se debe jugar obligatoriamente un partido de desempate.
San Martín de San Juan y Godoy Cruz enfrentándose por el Torneo Clausura. (Foto: Prensa San Martín de San Juan)
Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso
Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.
Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:
- Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.
- Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.
Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.
Cómo está la tabla del Torneo Clausura
Cómo está la tabla anual de la Liga Profesional
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Rosario Central
|66
|31
|40:15
|25
|18
|12
|1
|2
|Boca
|59
|31
|50:23
|27
|17
|8
|6
|3
|Argentinos Juniors
|54
|31
|40:21
|19
|15
|9
|7
|4
|River
|52
|31
|41:24
|17
|14
|10
|7
|5
|Deportivo Riestra
|51
|31
|31:18
|13
|13
|12
|6
|6
|Racing
|50
|31
|41:29
|12
|15
|5
|11
|7
|San Lorenzo
|50
|31
|26:20
|6
|13
|11
|7
|8
|Tigre
|49
|31
|32:23
|9
|13
|10
|8
|9
|Barracas Central
|48
|31
|38:34
|4
|12
|12
|7
|10
|Lanús
|47
|31
|30:23
|7
|12
|11
|8
|11
|Huracán
|46
|31
|28:26
|2
|12
|10
|9
|12
|Independiente
|44
|31
|36:25
|11
|11
|11
|9
|13
|Estudiantes de La Plata
|42
|31
|34:35
|-1
|11
|9
|11
|14
|Central Córdoba
|41
|31
|37:32
|5
|10
|11
|10
|15
|Independiente Rivadavia
|40
|31
|32:34
|-2
|9
|13
|9
|16
|Vélez
|39
|31
|26:34
|-8
|11
|6
|14
|17
|Unión
|38
|31
|31:30
|1
|9
|11
|11
|18
|Defensa y Justicia
|38
|31
|32:39
|-7
|10
|8
|13
|19
|Belgrano
|36
|31
|26:34
|-8
|7
|15
|9
|20
|Platense
|35
|31
|25:33
|-8
|8
|11
|12
|21
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|35
|31
|20:34
|-14
|10
|5
|16
|22
|Atlético Tucumán
|34
|31
|33:40
|-7
|10
|4
|17
|23
|Banfield
|34
|31
|28:39
|-11
|9
|7
|15
|24
|Sarmiento
|34
|31
|23:35
|-12
|7
|13
|11
|25
|Talleres
|33
|31
|20:27
|-7
|7
|12
|12
|26
|Newell’s
|33
|31
|25:37
|-12
|8
|9
|14
|27
|Instituto
|33
|31
|25:37
|-12
|8
|9
|14
|28
|Aldosivi
|30
|31
|27:44
|-17
|8
|6
|17
|29
|San Martín de San Juan
|28
|31
|16:30
|-14
|6
|10
|15
|30
|Godoy Cruz
|28
|31
|18:36
|-18
|4
|16
|11
Cómo está la tabla de promedios de la Liga Profesional
|#
|Equipos
|Prom
|Pts
|PJ
|23
|24
|25
|1
|River
|1.832
|207
|113
|85
|70
|52
|2
|Boca
|1.664
|188
|113
|62
|67
|59
|3
|Racing
|1.593
|180
|113
|60
|70
|50
|4
|Rosario Central
|1.575
|178
|113
|65
|47
|66
|5
|Talleres
|1.522
|172
|113
|67
|72
|33
|6
|Estudiantes de La Plata
|1.478
|167
|113
|62
|63
|42
|7
|Argentinos Juniors
|1.451
|164
|113
|54
|56
|54
|8
|Vélez
|1.451
|164
|113
|49
|76
|39
|9
|Lanús
|1.442
|163
|113
|57
|59
|47
|10
|San Lorenzo
|1.407
|159
|113
|64
|45
|50
|11
|Huracán
|1.407
|159
|113
|51
|62
|46
|12
|Independiente
|1.398
|158
|113
|51
|63
|44
|13
|Deportivo Riestra
|1.375
|99
|72
|0
|48
|51
|14
|Godoy Cruz
|1.372
|155
|113
|63
|64
|28
|15
|Defensa y Justicia
|1.363
|154
|113
|58
|58
|38
|16
|Barracas Central
|1.292
|146
|113
|49
|49
|48
|17
|Platense
|1.292
|146
|113
|54
|57
|35
|18
|Unión
|1.274
|144
|113
|46
|60
|38
|19
|Belgrano
|1.257
|142
|113
|57
|49
|36
|20
|Atlético Tucumán
|1.221
|138
|113
|54
|50
|34
|21
|Instituto
|1.221
|138
|113
|52
|53
|33
|22
|Tigre
|1.195
|135
|113
|47
|39
|49
|23
|Newell’s
|1.195
|135
|113
|53
|49
|33
|24
|Independiente Rivadavia
|1.194
|86
|72
|0
|46
|40
|25
|Central Córdoba
|1.159
|131
|113
|48
|42
|41
|26
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|1.133
|128
|113
|45
|48
|35
|27
|Banfield
|1.133
|128
|113
|53
|41
|34
|28
|Sarmiento
|1.018
|115
|113
|46
|35
|34
|29
|Aldosivi
|0.968
|30
|31
|0
|0
|30
|30
|San Martín de San Juan
|0.903
|28
|31
|0
|0
|28
DATOS CLAVES
- Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan luchan por no descender a la Primera Nacional.
- El Artículo 24.3 elimina criterios deportivos y obliga a un partido de desempate por la permanencia.
- San Martín de San Juan desciende por promedios y Godoy Cruz por la tabla anual actualmente.