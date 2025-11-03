Hablemos un poco de los penales del fin de semana. Por un lado, bien Rey Hilfer. Penalazo al Changuito Zeballos, se da vuelta, lo bajan y penal. Penal también clarísimo de Marchesín a Medina, que le toca la pelota, vivo el ex Boca, se zambulle torpemente Marchesín y penal para el Pincha, otra vez bien Rey Hilfer.

Pero lo que más me gustó del árbitro en La Plata es que se comprometió en el minuto 90: le meten el brazo a Ander Herrera, es penal, evitable, ingenuo, pero es penal y el árbitro lo cobró. Merentiel lo cambió por gol y ganó Boca. Muy bien Rey Hilfer, que también echó correctamente a Neves.

Rey Hilfer se comprometió con el partido en La Plata (Getty)

Vamos al Monumental. Nazareno Arasa, aplazado la derrota de River. Primero porque no vio el penal a Merlini, lo tuvo que llamar Trucco por el penalazo de Portillo. Después, mostró la hilacha cuando dio 9 minutos en un partido que no daba para eso, quería que lo empate River.

Y en una jugada sucia, donde Susso lo viene controlando a Martínez Quarta pero es el ex Selección el que lo tira, cobra penal. Otra vez bien Trucco lo llama y le dice “che, no es penal”. Y Arasa, terco, testarudo, confirma su decisión.

Publicidad

Publicidad

Menos mal que Insfrán hizo justicia divina. Muy mala noche de Arasa en el Monumental.

ver también No pasaba hace 99 años: la insólita racha negativa que River alcanzó tras perder contra Gimnasia