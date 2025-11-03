Es tendencia:
Rey Hilfer aprobó en La Plata, pero Arasa en el Monumental tuvo una muy mala noche

En la polémica de cada fin de semana, el arbitraje de Estudiantes-Boca estuvo correcto, pero lo de Arasa en el Monumental fue muy malo.

Por Toti Pasman

Arasa tuvo una actuación para el olvido en el triunfo de Gimnasia
Hablemos un poco de los penales del fin de semana. Por un lado, bien Rey Hilfer. Penalazo al Changuito Zeballos, se da vuelta, lo bajan y penal. Penal también clarísimo de Marchesín a Medina, que le toca la pelota, vivo el ex Boca, se zambulle torpemente Marchesín y penal para el Pincha, otra vez bien Rey Hilfer.

Pero lo que más me gustó del árbitro en La Plata es que se comprometió en el minuto 90: le meten el brazo a Ander Herrera, es penal, evitable, ingenuo, pero es penal y el árbitro lo cobró. Merentiel lo cambió por gol y ganó Boca. Muy bien Rey Hilfer, que también echó correctamente a Neves.

Rey Hilfer se comprometió con el partido en La Plata (Getty)

Vamos al Monumental. Nazareno Arasa, aplazado la derrota de River. Primero porque no vio el penal a Merlini, lo tuvo que llamar Trucco por el penalazo de Portillo. Después, mostró la hilacha cuando dio 9 minutos en un partido que no daba para eso, quería que lo empate River.

Y en una jugada sucia, donde Susso lo viene controlando a Martínez Quarta pero es el ex Selección el que lo tira, cobra penal. Otra vez bien Trucco lo llama y le dice “che, no es penal”. Y Arasa, terco, testarudo, confirma su decisión.

Menos mal que Insfrán hizo justicia divina. Muy mala noche de Arasa en el Monumental.

Toti Pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

