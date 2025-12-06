Es tendencia:
La llamativa crítica de Gasly para Alpine tras finalizar último junto a Colapinto en la Qualy del GP de Abu Dhabi: “Haremos lo contrario”

El piloto francés apeló al sarcasmo y soltó una ligera indirecta que demostró su descontento por el flojo rendimiento del equipo en la temporada.

Por Bruno Carbajo

Pierre Gasly, furioso por el rendimiento de Alpine en la última carrera del año.

El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 mantuvo a Alpine en la misma situación desalentadora de todo el calendario. En la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, el equipo tuvo una floja actuación al ver a Pierre Gasly y Franco Colapinto eliminados en la Q1, y condenados a partir desde las últimas posiciones, 19° y 20°, respectivamente. Y tras el bajo desempeño del monoplaza el piloto francés soltó una llamativa reflexión.

Consultado sobre las oportunidades que le presentará la carrera y las posibles estrategias para escalar posiciones, Gasly utilizó el sarcasmo para referirse a la toma de decisiones del equipo a lo largo de la temporada. “Sí, bueno… hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario“, soltó entre risas, en diálogo con el canal oficial de la F1, con una frase que rápidamente se viralizó al señalar indirectamente la ineficacia de los planes de carrera previos.

La reflexión de Gasly toca un punto sensible aunque repetitvo. Como ya es habitual, el día de clasificación en Abu Dhabi se vio empañado nuevamente por la falta de performance general del A525, sumado a un error que afectó a ambos pilotos: la anulación de varias vueltas por exceder los límites de pista.

En su segundo intento de la Q1, Gasly y Colapinto vieron sus registros invalidados por sobrepasar las líneas blancas. “Creo que esa vuelta fue de 23,5 y la siguiente, de 23,4. Ambas vueltas fueron muy buenas… solo que nos faltó un poquito de suerte para meternos en la Q2“, lamentó Gasly.

Pese al resultado final, el francés no quiso pasar por alto el trabajo de sus mecánicos. “Hicimos un gran trabajo durante la noche para mejorar el coche y sentimos que dimos un buen paso adelante con respecto a ayer. El coche estaba bien configurado, pero el resultado de hoy es, sinceramente, solo un reflejo de nuestro rendimiento en esta pista“, sostuvo, dejando aún más a la vista su frustración.

Gasly, listo para el 2026 con Alpine tras una temporada con frustraciones constantes (Getty Images).

Además, Gasly también le dedicó palabras de agradecimiento para el equipo de motor (Renault), al tratarse de su última carrera con la actual unidad de potencia. “Lo daremos todo por ellos y veremos qué resultado obtenemos al final“. La carrera del domingo será el último intento de Alpine de terminar el año con un sabor de boca diferente al de toda la campaña.

El descargo de Colapinto

Una vez terminada la actividad del sábado, el piloto argentino se dirigió a la prensa para tratar de explicar su rendimiento en la Qualy, especialmente sobre los fallos propios que le hicieron perder dos vueltas lanzadas por exceder límites de pista. “Hice dos track limits, no tenía grip atrás otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito“, expresó.

Es raro, en FP1 arranqué bien, estaba ahí, cerca. Después de la FP1 a la Qualy mejoré menos de un segundo, que con la mejora de pista, la pista más fría, menos nafta y más motor debería ser mucho más”, reflexionó. Y cerró: “No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy, así que a trabajar para mañana ahora y terminar lo mejor que se pueda en la carrera”.

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  8. Esteban Ocon (Haas)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  11. Ollie Bearman (Haas)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Kimi Antonelli (Mercedes)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Lewis Hamilton (Ferrari)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Nico Hülkenberg (Sauber)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

Datos clave

  • Pierre Gasly y Franco Colapinto largarán 19° y 20° en el GP de Abu Dhabi.
  • Ambos pilotos sufrieron vueltas anuladas por exceder los límites de pista en la Q1.
  • Gasly ironizó sobre la estrategia de Alpine: “Haremos lo contrario a los demás”.
