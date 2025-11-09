No solo afuera de la Libertadores: la otra mala noticia que complica a River tras el Superclásico

River Plate no levanta cabeza y este domingo sufrió un nuevo y duro golpe al caer por 2 a 0 en el Superclásico ante Boca en La Bombonera, resultado que no solo lo complica en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Es que los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron la posibilidad de entrar directamente a la fase de grupos del torneo continental del año que viene y solo podrían disputar el repechaje, aunque dependen de otros resultados. Pero esta noticia no fue el único revés con el que el Millonario cerrará la fecha 15.

Porque en la otra tabla, la de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River quedó 6° (clasifican 8), no pudo asegurar su pasaje a octavos y confirmó que, pase lo que pase, jugará esa instancia en condición de visitante.

Los primeros 4 clasificados harán de local en dicha instancia y el Millonario ya no podrá quedar en ese lote, por lo que no podrá jugar en el Monumental en el primer cruce de playoffs.

Así está la tabla del Torneo Clausura:

A falta de una fecha, el Millonario tiene 21 puntos y Vélez, hoy 4°, suma 25, por lo que pase lo que pase River quedará por debajo del 5° puesto de la tabla, lo que le impedirá jugar como local el cruce de octavos (si es que finalmente termina clasificando).

¿Contra quién juega River la última fecha del Torneo Clausura?

A la espera de que se confirme el día y la hora, el equipo de Marcelo Gallardo disputará el próximo fin de semana la fecha 16 visitando a Vélez Sarsfield (ya clasificado) en Liniers.

Así está la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores 2026:

# Equipos PTS J +/- G E P 1 Central (clasificado) 66 31 25 18 12 1 2 Boca Jrs. (clasificado) 59 31 27 17 8 6 3 River (repechaje) 52 31 17 14 10 7 4 Argentinos 51 30 18 14 9 7 5 Riestra 51 30 14 13 12 5 6 Racing 50 31 12 15 5 11 7 San Lorenzo 50 31 6 13 11 7 8 Barracas 48 31 4 12 12 7 9 Lanús 47 31 7 12 11 8 10 Tigre 46 30 8 12 10 8 11 Huracán 46 31 2 12 10 9 12 Estudiantes 42 30 0 11 9 10 13 Independiente 41 30 10 10 11 9 14 Central Córdoba 40 30 5 10 10 10 15 Ind. Rivadavia 39 30 -2 9 12 9

EN SÍNTESIS

River Plate de Marcelo Gallardo perdió 2 a 0 contra Boca en el Superclásico en La Bombonera.

River no podrá jugar de local el cruce de octavos de final al quedar fuera de los primeros cuatro.