River Plate

No solo afuera de la Libertadores: la otra mala noticia que complica a River tras el Superclásico

El mazazo que sufrió el equipo de Marcelo Gallardo ante Boca le complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026, pero también lo deja mal parado para el futuro más cercano.

Por Pablo Rodríguez Denis

River la pasó mal en La Boca y perdió sin atenuantes.

River Plate no levanta cabeza y este domingo sufrió un nuevo y duro golpe al caer por 2 a 0 en el Superclásico ante Boca en La Bombonera, resultado que no solo lo complica en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Es que los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron la posibilidad de entrar directamente a la fase de grupos del torneo continental del año que viene y solo podrían disputar el repechaje, aunque dependen de otros resultados. Pero esta noticia no fue el único revés con el que el Millonario cerrará la fecha 15.

Porque en la otra tabla, la de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River quedó 6° (clasifican 8), no pudo asegurar su pasaje a octavos y confirmó que, pase lo que pase, jugará esa instancia en condición de visitante.

Los primeros 4 clasificados harán de local en dicha instancia y el Millonario ya no podrá quedar en ese lote, por lo que no podrá jugar en el Monumental en el primer cruce de playoffs.

Así está la tabla del Torneo Clausura:

A falta de una fecha, el Millonario tiene 21 puntos y Vélez, hoy 4°, suma 25, por lo que pase lo que pase River quedará por debajo del 5° puesto de la tabla, lo que le impedirá jugar como local el cruce de octavos (si es que finalmente termina clasificando).

Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura 2025

¿Contra quién juega River la última fecha del Torneo Clausura?

A la espera de que se confirme el día y la hora, el equipo de Marcelo Gallardo disputará el próximo fin de semana la fecha 16 visitando a Vélez Sarsfield (ya clasificado) en Liniers.

Así está la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores 2026:

#EquiposPTSJ+/-GEP
1Central (clasificado)66312518121
2Boca Jrs. (clasificado)5931271786
3River (repechaje)52311714107
4Argentinos5130181497
5Riestra51301413125
6Racing50311215511
7San Lorenzo5031613117
8Barracas4831412127
9Lanús4731712118
10Tigre4630812108
11Huracán4631212109
12Estudiantes4230011910
13Independiente41301010119
14Central Córdoba40305101010
15Ind. Rivadavia3930-29129

EN SÍNTESIS

  • River Plate de Marcelo Gallardo perdió 2 a 0 contra Boca en el Superclásico en La Bombonera.
  • River no podrá jugar de local el cruce de octavos de final al quedar fuera de los primeros cuatro.
  • El Millonario tiene 21 puntos y visitará a Vélez Sarsfield en Liniers en la última fecha 16.
Pablo Rodríguez Denis

