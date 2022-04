En las últimas horas trascendió la noticia: hubo un asado entre dirigentes y entrenadores de Boca en el predio de Ezeiza. Lo organizó Juan Román Riquelme y tuvo invitados importantes. Estuvo todo el consejo de fútbol y también gran parte de la comisión directiva, entre ellos Jorge Amor Ameal, el presidente.

La delegación dirigencial que viajó a Colombia para el partido contra Deportivo Cali fue invitada al predio para una cena. Se rumoreó con la posibilidad de que se haya discutido el futuro de Sebastián Battaglia como DT, pero no fue así. La intención de Román fue compartir una noche con la cúpula institucional del club. Hubo alrededor de 30 personas en la reunión.

¿Cómo está la situación de Battaglia? En "ESPN F12", el periodista Martín Costa reveló: "En una situación así lo que siempre se espera que Battaglia pueda revertir la historia. Pero me dieron escenario que es real: Boca no mejoró ni siquiera ganándole a River. No termina de sentirse cómodo en ningún partido".

"Hay que hacer una comparación desde que empezó el ciclo hasta hoy. Ahora no están tan convencidos como en aquel momento. Hay situaciones que ya no gustan del entrenador", explicó Costa. Y aseguró: "Me marcaron un panorama: esto es partido a partido. Nadie quiere tomar la determinación por lo que significa Battaglia y porque sería decirle otra vez a un DT en menos de un año que hasta acá llegó".