EN VIVO y ONLINE por Disney+ y FOX Sports: Minuto a minuto de Franco Colapinto en la Clasificación del GP de Qatar de Abu Dhabi

La última clasificación de la temporada 2025 se pone en marcha este sábado.

Por Germán Celsan

Colapinto en la última clasificación del 2025
Con todos los entrenamientos libres ya completados, llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Abu Dhabi. Un sábado de clasificación que será el último de la temporada para Franco Colapinto, y para toda la parrilla. Una clasificación que cobra especial importancia porque será trascendental de cara a la definición del campeonato.

Toda la acción del Gran Premio de Abu Dhabi y la definición del campeonato por Disney+

Lando Norris, que llega con 12 puntos de ventaja en la cima del campeonato, ha estado todo el fin de semana por delante tanto de Max Verstappen como de Oscar Piastri, sus rivales por el título, aunque en la última tanda George Russell dio la nota con el Mercedes y demostró que está listo para influir en la definición.

El minuto a minuto de la clasificación de Abu Dhabi

10:15 – George Russell marcó el mejor tiempo en la simulación de clasificación de la FP3, con un 1:23.334, apenas cuatro milésimas más rápido que Lando Norris, y poco más de una décima por delante de Max Verstappen.

10:00 – En una hora comenzará la última clasificación de la temporada 2025. Llegó la hora de la verdad para los candidatos al título.

