Pese a que fue la primera eliminación en muchos años donde el entrenador no quedó en la cuerda floja, Juan Román Riquelme sorprendió a todos y despidió a Sebastián Battaglia. A poco más de un mes de haber obtenido la Copa de la Liga, el entrenador terminó su ciclo en Boca. Esta mañana fue a despedirse de los jugadores y luego habló con la prensa.

“No me dieron razones, simplemente se tomó la decisión, es respetable y hoy me despedí del plantel y no pedí explicaciones", fueron las primeras palabras de Seba al abandonar el predio de Ezeiza y agregó: "Puedo mirar a la cara a todos los jugadores y hablar de manera normal con todos. Eso es lo que me llevo".

Sobre Riquelme, fue claro: "El es el que me hadado la oportunidad de estar al frente del equipo. Después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa y ha habido diferentes opiniones. Yo he sido siempre muy leal, agarrado a mis valores, y tengo mis pensamientos. Hay diferencias que a veces se marcan y siempre he tratado de marcarlas".

Luego de ser consultado si cree que su frase post eliminación lo condenó, Battaglia remarcó: "Yo creo que lo de la conferencia se fue mucho más allá que lo que realmente es. Ninguno de los jugadores me manifestó nada. No sé si fue por eso, yo no lo veo así".