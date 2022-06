El mercado de pases del último verano en el fútbol argentino tuvo muchísimo movimiento. Tanto Boca como River negociaron por varios refuerzos y lograron incorporar a jugadores de calidad para poder tener buenos planteles de cara a un año exigente entre el torneo local y la Copa Libertadores.

Sin embargo, ahora se supo que ambos clubes quisieron al mismo crack pero no pudieron contratarlo. El propio futbolista argentino reveló que tuvo conversaciones con los dos equipos más grandes del país pero se negó a volver por un motivo en especial.

Se trata de Franco Vázquez, cuyo paso por el fútbol argentino solo se dio en Belgrano. Se fue en 2011 al Palermo de Italia y desde entonces que hizo una larga carrera en Europa, con pasos por el Rayo Vallecano y el Sevilla de España. Ahora está en el Parma de Italia y no quiere regresar al país.

"Tuve oportunidades en el mercado anterior para ir a River y a Boca, pero no quise. Si quiero volver a la Argentina, es a Belgrano", contó el "Mudo" en TNT Sports. Y argumentó: "Acá en Europa la vida es diferente, cambian muchas cosas. Es difícil explicarlo si no estás acá, me vine de chico y ya llevo casi 12 años. Quiero aprovechar bien el tiempo y no voy a tener otras oportunidades".