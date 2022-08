En poco tiempo probó que tiene calidad pero por ahora no pudo afirmarse en la Primera. Las declaraciones del futbolista.

Si bien ya demostró que tiene con qué para jugar en la Primera de Boca, hasta el momento no pudo afirmarse dentro del plantel profesional. De hecho, solo acumula tres partidos oficiales en el primer equipo. Por ahora, la intención del club es dejarlo en la Reserva pero Valentín Barco, citado por Javier Mascherano al Torneo de L'Alcudia en España con la Selección Argentina Sub 20, va por más en el 2023.

Desde Europa, el lateral izquierdo aseguró: "Frank (Fabra) es un muy buen jugador y tiene mucha jerarquía pero estoy con ganas de aportar grandes cosas al equipo y demostrar que estoy a la altura de la camiseta de Boca". Y agregó: "Mi referente dentro de Boca es Frank. Siempre me he fijado en él y fuera siempre fue Marcelo porque mi estilo de juego es parecido al suyo. Lo admiro desde hace mucho tiempo".

En su charla con Diario As, el "Colo" no ocultó su deseo de poder sentirse importante dentro del plantel de Boca: "Ojalá que en lo que queda del 2022 pueda sumar más minutos con Boca que es lo que vengo buscando". Y contó: "A mí me llevaron de a poco, pero espero ir sumando muchos más minutos en lo que queda del año y el año que viene estar ya asentado en el primer equipo de Boca".

Por otro lado, también confesó que la idea de pasar al fútbol europeo lo ilusiona: "El sueño de jugar en Europa estuvo siempre y es a lo que apunto, pero primero tengo que jugar en Boca, asentarme y poder ganar títulos como Xeneize. No sé el lugar donde iría pero me gusta mucho LaLiga española, la Premier League y la Serie A".