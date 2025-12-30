Atlético de Madrid tendrá un regreso esperado en 2026 que le ayudará a pelear por LaLiga

El Atlético de Madrid cierra el 2025 con una noticia positiva. Después de lo que fue un 2025 en el que alternó más malas que buenas en cuanto a resultados (fue eliminado en los Octavos de Final de la Champions League por el Real Madrid y en la Semifinal de la Copa de Rey por el Barcelona, mientras que en LaLiga quedó tercero), Diego Simeone ya certificó que recuperará una de sus piezas clave con la llegada de año nuevo.

Es que en el entrenamiento de este martes 30 de diciembre en la Ciudad Deportiva ubicada en Majadahonda, el Cholo pudo contar con Alex Baena, quien ya está rehabilitado de la lesión muscular que lo apartó de los últimos 5 compromisos del Atleti: Athletic Club, Valencia y Girona por el campeonato doméstico; Atlético Baleares por la Copa del Rey; y PSV por la UEFA Champions League.

Con lo cual, es prácticamente un hecho que el mediocampista (que también puede proyectarse como extremo) pueda ser incluido en el esquema del Atlético de Madrid para el duelo que disputará este domingo 4 de enero frente a la Real Sociedad por la fecha 18 de LaLiga en el Estadio de Anoeta ubicado en la ciudad de San Sebastián.

Para el conjunto colchonero es un partido sumamente importante porque una derrota podría significar, prácticamente, bajarse de la pelea por el título de campeón nacional. De momento suma 37 unidades que le sirven para colocarse tercero en la tabla de posiciones, a 5 del escolta Real Madrid y a 9 del líder el FC Barcelona.

Por lo tanto, llevarse los 3 puntos del duelo con el equipo que comanda Pellegrino Matarazzo (que de igual modo necesita ganar para escaparle a la zona del descenso) le servirán para mantenerse a la espera de que el Merengue tropiece con el Real Betis y el Barça lo mismo en el Derbi Catalán con el RCD Espanyol.

¿Cuándo vuelve Nico González al Atlético de Madrid?

Nicolás González sufrió un desgarro en el partido que el Atlético de Madrid debió disputar ante el Girona el pasado 21 de diciembre en el Estadio Municipal de Montilivi. El exArgentinos Juniors inició el partido como titular, pero a los 28 minutos debió ser reemplazado por su contratiempo físico.

Ya en plena recuperación, se presume que el futbolista de la Selección Argentina volverá a estar a disposición de Diego Simeone recién para el encuentro con el Alavés del 18 de enero. Es decir, se perderá el choque con la Real Sociedad y la Supercopa de España que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de enero.

En síntesis

Diego Simeone recuperó a Alex Baena tras superar una lesión muscular para el inicio de 2026.

El mediocampista regresó a los entrenamientos el 30 de diciembre tras perderse cinco compromisos oficiales.

El Atlético de Madrid enfrentará a la Real Sociedad el domingo 4 de enero en Anoeta.