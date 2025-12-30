A la espera de Marino Hinestroza, las 4 caras nuevas que Boca confirmó para la pretemporada 2026

Con la confirmación de Claudio Úbeda como entrenador, Boca ya trabaja en el inicio de la pretemporada que está planificado para el viernes 2 de enero. Allí, el DT se reencontrará con el plantel del año anterior, y definirá el futuro de los jugadores que regresarán de sus respectivos préstamos.

A la espera de Marino Hinestroza, quien puede convertirse en el primer refuerzo para el 2026, el Xeneize contará con cuatro caras nuevas para el inicio de la pretemporada. Las mismas, son cuatro futbolistas que vienen de ser campeones en la Reserva comandada por Mariano Herrón.

Es que, Santiago Zampieri (lateral izquierdo), Dylan Gorosito (lateral derecho), Leonel Flores (delantero) y Tomás Aranda (volante ofensivo), fueron promovidos por Úbeda para realizar la pretemporada junto al plantel profesional, con la chance de quedarse fijos a lo largo del año.

Los cuatro jugadores fueron titulares e importantes para Herrón en la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Es por eso que en el elenco de la Ribera decidió que subieran al primer equipo para ser evaluados por Úbeda y así ser variantes para la triple competencia.

De estos futbolistas, el único que debutó en Primera División fue Gorosito, quien en 2024 bajo el mandato de Diego Martínez disputó 45 minutos en el empate 2 a 2 en condición de visitante contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional de aquel año.

Zampieri, Flores y Aranda, por su parte, nunca fueron convocados con el primer equipo. En los amistosos de esta pretemporada podrían sumar minutos en caso de ser bien considerados por Úbeda a lo largo de los entrenamientos que realizarán en el predio de Ezeiza.

Cabe destacar que Zampieri es el que cuenta con mayores chances de tener protagonismo. Esto se debe a que ante la salida de Frank Fabra, el lateral izquierdo de 18 años quedó como la primera variante para Lautaro Blanco, el habitual titular.

