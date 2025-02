A pesar de la victoria con Huracán, los hinchas de Boca perdieron la paciencia con un referente: “Ciclo cumplido”

En La Bombonera, por la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2025, Boca logró su primera victoria en el certamen al vencer a Huracán por 2 a 1 gracias a los goles de Edinson Cavani de tiro libre y de Carlos Palacios, mientras que Marco Pellegrino empató transitoriamente.

A pesar de este triunfo importante para los dirigidos por Fernando Gago, los hinchas del Xeneize fueron comentando el encuentro en las redes sociales, y allí no se mostraron conformes con el partido de Luis Advíncula, uno de los referentes del plantel.

Esto se debe a que el lateral derecho peruano no tuvo su mejor partido. En defensa no se mostró seguro a la hora de marcar a Gabriel Alanís, mientras que en la ofensiva no pasó con criterio, ya que no terminó bien las jugadas, y además, erró un gol con el arco a su merced en el primer tiempo.

Por estas cosas, Advíncula estuvo en el foco de las críticas de los hinchas del Xeneize, que en las redes sociales afirmaron que es hora de que cierre su ciclo en el club y esperan que en los próximos partidos de su equipo juegue Lucas Blondel o Juan Barinaga.

“Ciclo cumplido de Advíncula, no le puede seguir el ritmo al partido”, “Saquen a Advíncula por favor”, “Advíncula ex player”, “Lo que le cuesta correr a Advíncula”, “Basta de Advíncula”, “El gol que se perdió Advíncula, mamita querida”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de Boca contra el lateral.

El partido de Luis Advíncula en números

2 pases para remate de sus compañeros

22/28 pases

0/2 gambetas completadas

1/4 duelos ganados

3 intercepciones (líder)

Publicidad

Publicidad

Las críticas de los hinchas de Boca a Advíncula

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad