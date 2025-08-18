Tras convertir su primer gol en Boca, Alan Velasco rompió el silencio: “No lo podía creer”

La noche del domingo en el Estadio Malvinas Argentinas fue un punto de quiebre. Con la victoria por 3-0 ante Godoy Cruz, Boca cortó la extensa racha negativa de 12 partidos sin conocer la victoria pero no fue la única noticia positiva que recibió. Es que además, Alan Velasco convirtió su primer gol con la camiseta del Xeneize y el desahogó quedó reflejado en el festejo.

El habilidoso volante creativo anotó el último tanto de la jornada, que sirvió para sentenciar el resultado y completar la goleada frente al Tomba en una de las últimas jugadas. Durante la celebración junto a sus compañeros, el jugador no pudo contener las lágrimas y pudo marcar por primera vez desde que arribó a la institución y tras acumular malos desempeños individuales.

Luego del encuentro que se llevó a cabo en Mendoza, el mediocampista ofensivo dialogó en exclusiva con El Canal de Boca. Allí, rompió el silencio y se refirió al tiempo que debió esperar para convertir. “Si, una racha la verdad… No lo podría creer porque no se me daba. No sé cuántos partidos tuvieron que pasar y cuántos meses que no podía hacer un gol“, confesó Velasco.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Independiente amplió su discurso al respecto sobre cómo repercutió en él y en los demás jugadores el hecho de haber anotado. “Estoy muy contento y también por mis compañeros que se alegran por mí, así que me llevo eso también”, agregó el futbolista en la entrevista con el medio de comunicación del Xeneize.

Además, se tomó unos segundos para referirse a los hinchas de Boca que agotaron las entradas y asistieron al Malvinas Argentinas. “La gente, lo de siempre. No nos dejan de sorprender. Siempre están para nosotros en las buenas y en las malas“, sostuvo. Y luego, Alan añadió: “Mandarles un abrazo grande y agradecerles por que hayan venido hasta acá”.

Lo cierto es que Velasco viene mejorando en su desempeño individual desde hace tiempo a base de mucho esfuerzo sin pelota pero con cada vez mejores decisiones con posesión. Ahora que convirtió su primer gol con la camiseta azul y oro, podría ser un punto de partida para que su rendimiento tenga un crecimiento exponencial y sea una pieza fundamental del equipo.

Los próximos partidos de Boca

24 de agosto: Boca – Banfield | Torneo Clausura

31 de agosto: Aldosivi – Boca | Torneo Clausura

14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura

28 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura