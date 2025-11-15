Es tendencia:
River Plate

La posible formación de River vs. Vélez, en busca de la última chance de jugar la Copa Libertadores 2026

Con bajas importantes y una convocatoria repleta de juveniles, El Muñeco ya tendría definido el XI para jugar en Liniers.

Por Juan Ignacio Portiglia

El Muñeco quiere evitar que 2026 empiece cuesta arriba.
El Muñeco quiere evitar que 2026 empiece cuesta arriba.

Todavía con las esquirlas del Superclásico que perdió ante Boca el pasado domingo en La Bombonera, River se jugará este domingo visitando a Vélez la última chance de acceder a la Copa Libertadores 2026, para lo que estará obligado a conseguir una victoria y esperar a que Argentinos Juniors no lo haga ante Estudiantes.

Marcelo Gallardo tendrá una importante cantidad de bajas para resolver la alineación con la que El Millonario saltará al terreo de juego del Estadio José Amalfitani desde las 17.00, producto de lesiones, sancionados y convocados para participar de la Fecha FIFA.

Ya la convocatoria del DT arrojó varias sorpresas, por la ausencia de Miguel Ángel Borja y por la presencia de varios juveniles como Agustín Obregón, Facundo González, Ulises Giménez, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

Así las cosas, se prevé también que haya numerosas modificaciones en la alineación, algunas de ellas obligadas, respecto al Superclásico perdido en La Bombonera, incluyendo la vuelta a la titularidad de Enzo Pérez, quien no tiene esa posibilidad desde el partido revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

River ultimó detalles este sábado en Ezeiza. (River en X).

River ultimó detalles este sábado en Ezeiza. (River en X).

La posible formación de River

Aunque la confirmación oficial se dará recién en las horas previas al encuentro, Marcelo Gallardo tendría decidido salir a hacer frente a Vélez en el Estadio José Amalfitani con Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Todas las bajas de River

Contando a los dos futbolistas con lesiones de gravedad (Germán Pezzella y Giorgio Costantini), River suma nueve ausencias para la visita a Vélez. La lista la encabezan los dos defensores titulares suspendidos por acumulación de amarillas: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Por otra parte, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda no serán de la partida debido a que fueron convocados para Colombia y Paraguay, respectivamente. Además, se suman Facundo Colidio, Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, que recientemente sufrieron complicaciones físicas. Por decisión del DT, quien también quedó desafectado es Miguel Borja.

Playoffs asegurados

La buena noticia que recibió River en la previa de su partido ante Vélez fue el hecho de haber asegurado sin jugar la presencia en los playoffs por el título del Clausura 2025. Esto fue gracias a la derrota y consecuente descenso de San Martín de San Juan y también a que Sarmiento igualó 1-1 ante San Lorenzo, quedándose en 20 puntos. El Millonario, con 21, podría ser superado solo por Talleres y Gimnasia de no sumar en Liniers, pero no caería más allá de una octava posición que también le garantizará el lugar en los playoffs.

En síntesis

River Plate se juega su última chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026 este domingo contra Vélez.

El DT Marcelo Gallardo tendrá nueve bajas por lesiones, sanciones y Fecha FIFA, incluyendo a Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

A pesar de las bajas, River aseguró su lugar en los playoffs del Clausura 2025 gracias a la derrota (y consecuente descenso) de San Martín de San Juan y el empate entre San Lorenzo y Sarmiento.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

