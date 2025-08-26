Es tendencia:
Lautaro Di Lollo renovó su contrato con Boca

El club confirmó la extensión del vínculo del jugador hasta diciembre de 2029. A su lado, Marcelo Delgado.

Por Joaquín Alis

Di Lollo renovó su contrato hasta 2029
Por primera vez desde la disolución del Consejo de Fútbol, un jugador del plantel profesional de Boca renovó su contrato. Lautaro Di Lollo, hoy titular para Miguel Ángel Russo, puso la firma este martes para estirar su vínculo por unas cuantas temporadas más.

A través de sus redes sociales, el club de la Ribera confirmó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2029. Al defensor le quedaba poco más de un año de contrato con el club y el acuerdo era una de las prioridades de la directiva, teniendo en cuenta que es el juvenil con más rodaje en la actualidad.

Tras poner la firma, Di Lollo se convirtió en el futbolista con el contrato más largo del plantel, junto con Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech y Mateo Mendía. Cerca de ellos está Marco Pellegrino, cuyo vínculo finaliza a mediados de 2029.

La gran particularidad es que, junto a Di Lollo, se encontraba Marcelo Delgado. Hoy por hoy, el Chelo es el único encargado de manejar el fútbol del Xeneize y así será hasta que Juan Román Riquelme elija al nuevo mánager. De todas formas, eso ya no parece estar dentro de las máximas prioridades del presidente.

Los números de Lautaro Di Lollo en Boca

Lautaro Di Lollo lleva 39 partidos oficiales disputados con la camiseta de Boca desde su debut en Primera División. Hasta el momento, anotó dos goles: uno a Banfield en el Torneo Apertura y otro a Unión de Santa Fe en el Clausura. Además, recibió apenas 8 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

¿Cómo está la situación del nuevo mánager de Boca?

Si bien en un momento José Néstor Pékerman y Carlos Fernando Navarro Montoya picaban en punta como los principales candidatos a pelear por un lugar como futuros mánager, hasta el momento no se iniciaron gestiones para concretarlo. Con el paso del tiempo, la posibilidad de reestructurar la función empezó a disminuir lentamente y podría quedar en el olvido.

La chance de que Boca continúe de la misma manera que en la actualidad, con Marcelo Delgado a cargo, es cada vez más concreta. Además, en caso de escoger un nuevo encargado para el fútbol del club, la dirigencia del club se tomará su tiempo para definir el nombre y el proyecto.

Joaquín Alis
Joaquín Alis

