Alta médica a Miguel Ángel Russo: las novedades sobre el estado de salud del DT de Boca

Tras permanecer internado desde el pasado martes en la Fundación Fleni debido a una infección urinaria que sufrió, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica y en horas de la tarde de este viernes regresó a su hogar junto a su familia.

Según pudo saber Bolavip, Russo está estabilizado clínicamente, y le dieron el alta para pasar el fin de semana en su casa. El próximo lunes, se realizará chequeos ambulatorios para analizar cómo sigue su recuperación y los pasos a seguir con la misma.

El experimentado DT venía atravesando estas molestias desde días pasados, y es por eso que decidió acercarse al centro médico para un chequeo de rutina. Allí, quedó internado para recibir medicación vía intravenosa, con el objetivo de combatir a la bacteria de la mejor manera.

Con el correr de los días, Russo fue mostrando leves mejorías, aunque los médicos decidieron que permaneciera en el centro de salud, ya que no tenían ninguna intención de que continúe con tratamiento ambulatorio, fundamentalmente contemplando su cuadro general.

Tras realizar un seguimiento minucioso y aguardar que la infección bajara en su totalidad, en horas de la tarde de este viernes los doctores le dieron el alta médica al entrenador, quien junto a sus familiares cercanos se retiró a su hogar para continuar con la recuperación.

Por el lado de Boca, no tuvieron ninguna intención de apurar el alta de Russo y de volver a contar con su presencia en los entrenamientos. Por el contrario, el deseo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme fue que el destacado entrenador pueda recuperarse de la mejor manera posible para dejar atrás este nuevo susto.

Publicidad

Publicidad

La recomendación médica que le hicieron a Miguel Russo tras los estudios

Una vez corroborada la infección urinaria e indicado el tratamiento a seguir para dejarla atrás, según informó Planeta Boca Juniors, Miguel Ángel Russo recibió un claro consejo por parte del cuerpo médico de la Fundación Fleni: no someterse a las bajas temperaturas que azotarán al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los próximos días.

Por lo tanto, habrá que ver qué decisión toma respecto a su presencialidad en los próximos entrenamientos del plantel profesional, que se llevarán a cabo en el predio de Ezeiza. A esta hora, no está garantizada su presencia en el campo de juego de Boca Predio. Mientras tanto, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez fueron designados para ocupar su lugar.

ver también No es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y recibió una oferta de Corinthians pero Boca la rechazó