Mientras todos los focos están puestos en el Superclásico de este domingo, donde Boca recibirá a River en La Bombonera, también hay otros detalles a tener en cuenta. Es que después del duelo del fin de semana y de la última fecha, el Xeneize jugaría los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en busca de consagrarse campeón del fútbol argentino después de casi 3 años.

Por ese motivo, aunque acapare la escena el partido correspondiente a la fecha 15, Claudio Úbeda acaba de recibir una excelente noticia de cara al futuro inmediato. Es que si todo sigue en el mismo camino que hasta ahora, en las próximas semanas podría recuperar a un futbolista de jerarquía y tenerlo a disposición para los enfrentamientos a eliminación directa.

Lo cierto es que este viernes Alan Velasco empezó a trotar en campo y realizó trabajos livianos con pelota, para exigir la rodilla lesionada. Esta es una grandísima noticia en el Mundo Boca, ya que significa que los tiempos de recuperación son realmente muy buenos y el plazo se está cumpliendo de forma perfecta e incluso un tanto más rápido de lo esperado por los médicos.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Hace exactamente 30 días, el mediocampista ofensivo sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, según informó el parte médico oficial de la institución. Dicha cuestión física lo margina de las canchas durante dos meses aproximadamente, pero se estima que en 20 días podría estar en óptimas condiciones y a disposición del cuerpo técnico para jugar.

Velasco se había convertido en una fija para Úbeda y su grupo de trabajo. Algunas veces como titular y otras ingresando desde el banco de suplentes con la intención de cambiar el trámite, Alan había encontrado una regularidad que le permitía hilar buenas actuaciones y así empezar a ganar confianza para dar vuelta la situación adversa en la que está desde su llegada a principio de año.

Cabe recordar que Velasco arribó al Xeneize en el mercado de pases de enero y febrero, por un fuerte desembolso de 10 millones de dólares, procedente de Dallas de Estados Unidos. Pero su desempeño individual estuvo lejos de su mejor versión conocida y aquel penal malogrado contra Alianza Lima que derivó en la eliminación de Boca en la Copa Libertadores 2025, empeoró todo.

