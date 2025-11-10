¡Atento Boca! Los comentarios en el mundo sobre Exequiel Zeballos por su partido vs. River

Exequiel Zeballos fue el que hizo la diferencia en el Superclásico que Boca y River disputaron este domingo 9 de noviembre en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. El Changuito marcó el 1 a 0 antes de que acabara el primer tiempo y desbordó y asistió a Miguel Merentiel para el segundo apenas iniciada la segunda parte.

Tal actuación en el choque de equipos antagónicos más importante del mundo, como era de esperarse, trascendió fronteras. Tanto fue así que en medios de comunicación de diferentes puntos del planeta se enfocaron en el santiagueño de 23 años para reportar lo que fue el triunfo del conjunto que comanda Claudio Úbeda.

”Zeballos revienta el Superclásico: Boca se sitúa colíder y hunde a River. ‘El Changuito’ marcó el primero y regaló el segundo a Merentiel”, tituló el diario Marca, que además apuntaló: ”La edición 265 del ‘Superclásico’ se decantó del lado de Boca Juniors, que ganó 2-0 a River Plate liderado por un gran Exequiel Zeballos. El extremo ‘xeneize’ dinamitó el partido en el añadido de la primera mitad”.

Mundo Deportivo: ”Exequiel Zeballos, con un gol y una asistencia, fue la gran figura en la Bombonera. Exequiel Zeballos, con su dulce presente, representaba la principal ventaja que le sacaba Boca a River en la previa de este Superclásico en el que los dos gigantes se jugaban mucho. Y el Changuito certificó la percepción previa con un partido consagratorio. Voló por la Bombonera sin que ningún defensor millonario lo pudiera contener y le dio dos mazazos brutales al ya castigado equipo de Marcelo Gallardo”.

Diario AS: ”El Changuito Zeballos castigó al Millonario con un gol y una asistencia a Merentiel que decantó el Superclásico. Exequiel Zeballos fulminó una de las pocas vidas que le quedaban a Marcelo Gallardo y a su equipo para clasificarse a la Copa Libertadores. El Changuito rompió una primera parte tosca, aburrida y soporífera con un gol al borde del descanso, y completó su actuación con la asistencia en el gol Merentiel”.

AFP de Francia: ”El Changuito Zeballos, clave. Antes del final, Boca impactó con un certero contraataque, tras un pelotazo largo de Costa recepcionado por Zeballos que se escapó en solitario y definió con el arco vacío tras un primer remate que le atajó el portero Franco Armani. Con esa ráfaga electrizante del Changuito Zeballos le alcanzó a Boca, ya que el segundo tanto dejó desconcertado a River”.

Reuters: ”Boca Juniors vence 2-0 a River Plate en clásico más popular del fútbol argentino. En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante ​55.000 aficionados, Boca abrió el marcador a los 45 minutos ‌a través de Exequiel Zeballos en la última acción del primer tiempo. En el complemento, el conjunto local anotó el segundo gol a los 47 por intermedio de Merentiel, luego de una buena acción de Zeballos por el sector izquierdo”.

En China también hablaron del rendimiento de Exequiel Zeballos en el Superclásico

Xinhua de China, por su parte, resaltó el papel del Changuito en el título: ”Zeballos lidera la victoria de Boca sobre River Plate. Exequiel Zeballos anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de Boca Juniors por 2-0 sobre su rival River Plate en la Primera División argentina el domingo”.

En síntesis

