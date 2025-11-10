Así vivió Dua Lipa el Superclásico en La Bombonera: “La gente de Boca es perfecta”

Fue un fin de semana plagado de emociones para Dua Lipa. Desde que llegó a Buenos Aires en el marco de su gira internacional, la artista sintió el cariño de los fanáticos en todos los lugares que visitó. Siempre atenta, intentando hablar español y sacarse fotos con quienes se lo pedían, la británica demostró sentirse cómoda en Argentina. Las noches del viernes 7 y sábado 8 de noviembre tocó en el Estadio Monumental repleto para más de 70 mil espectadores en cada presentación. Desde River le regalaron una camiseta del club y publicaron una foto en las redes sociales, pero Boca no se quedó atrás.

La dirigencia del Xeneize invitó a Dua Lipa a presenciar el Superclásico en La Bombonera y la artista aceptó. Acompañada con su equipo, la británica dijo presente en la cancha de Boca y lo hizo con una camiseta de la Selección Argentina. La transmisión oficial se hizo eco de su presencia y la enfocó en reiteradas oportunidades.

Cómo vivió el Superclásico Dua Lipa

Dua Lipa estuvo en uno de los palcos de La Bombonera con su camiseta de la Selección Argentina y cuando la transmisión oficial la enfocó, en más de una oportunidad acompañaba el ritmo de las canciones de la hinchada de Boca con su cabeza y también con su cuerpo, aunque lógicamente no cantaba las canciones porque no las conocía.

El regalo de Román

Una vez finalizado el Superclásico, con victoria de Boca por 2 a 0, Juan Román Riquelme se acercó al palco donde estaba Dua Lipa y le regaló una camiseta del Xeneize con el número 10 y el nombre de la artista. Desde las cuentas oficiales del club compartieron la foto en las redes sociales y los hinchas se volvieron locos.

“La gente de Boca es perfecta”

El pasado domingo por la noche, Dua Lipa asistió a cenar a un restaurante y algunos fanáticos que estaban por la zona la vieron. Muy amablemente, la artista paró a firmar unos autógrafos y en un muy buen español dialogó con los presentes. Uno de ellos le preguntó por Boca y la británica afirmó: “Me encanta. La energía es perfecta, la gente…”.

