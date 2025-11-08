Tras fracasar con Necaxa, los hinchas piden la salida de Fernando Gago: “Mediocre”

Terminó el sueño de Necaxa en el Torneo Apertura. El equipo de Fernando Gago igualó 1 a 1 ante Mazatlán y quedó fuera de los playoffs. El entrenador argentino asumió a mitad de 2025 tras su corto paso por Boca y no pudo cumplir los objetivos con Los Rayos, que finalizaron en la posición 13 con 17 puntos.

Una vez finalizado el duelo entre Necaxa y Mazatlán, los hinchas de Los Rayos estallaron en las redes sociales. Los principales apuntados fueron los dirigentes y también Fernando Gago. Hubo mensajes crudos donde lo acusaban de mediocre, de no estar a la altura y lo pusieron en el centro de la escena como uno de los principales responsables de este mal momento del equipo.

Los números de Gago en Necaxa

Fernando Gago llegó a Necaxa el 1 de julio de 2025 y firmó su contrato por una temporada. Desde su arribo, los resultados fueron muy malos: en el semestre, Los Rayos acumularon cinco victorias, seis empates y nueve caídas. El promedio de puntos ganados por el entrenador argentino es del 35%.

Fernando Gago y Fabricio Coloccini. (Foto: Getty).

Cabe destacar que este es el segundo paso de Fernando Gago por el fútbol mexicano. Entre comienzos de 2024 y octubre del mismo año había estado en Chivas de Guadalajara, pero dejó el equipo para asumir en Boca. En el Xeneize estuvo entre octubre de 2024 y abril de 2025.

Los hinchas de Necaxa apuntaron contra Gago

